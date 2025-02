Dopo un parziale di fondamentale importanza all’inizio del match, Ravenna gestisce il proprio vantaggio resistendo ai tentativi di rimonta di Montecatini, trovando così il terzo successo consecutivo ed interrompendo la striscia di vittorie della seconda in classifica.

A prendersi la scena in apertura sono proprio i giallorossi, che si portano in vantaggio grazie ad un’ottima fase difensiva, da cui nascono le due triple in contropiede di Gay. Col passare dei minuti, l’OraSì riesce a mantenere la leadership del match, ritoccando il massimo vantaggio con la tripla di Ferrari, che comporta il primo time-out, da parte di coach Del Re. La Gema prova a mischiare le carte in tavola, alternando difesa ad uomo ed a zona, ma i padroni di casa riescono a chiudere il primo periodo in vantaggio, grazie alle triple di Brigato e Tyrtyshnyk.

L’inizio della seconda frazione, che si apre sul 20-15, è caratterizzato da una sfida prevalentemente da dietro l’arco, con la tripla di Munari che risponde a quella di Burini. La chiave del vantaggio dei bizantini, però, è la difesa: la palla rubata dell’appena entrato Brigato e lo sfondamento subito da Dron permettono a Ravenna di mantenere almeno un possesso di vantaggio. Prima dell’intervallo è Ferrari (14 punti e 12 rimbalzi al termine) a prendersi la scena, realizzando un tap-in ed una tripla che, anche grazie al canestro sulla sirena di Brigato, segnano il vantaggio dei giallorossi alla pausa lunga, per 38-31.

Alla ripresa del gioco, gli ospiti provano da subito a ricucire lo strappo a loro sfavore, arrivando ad un solo punto di svantaggio prima del time-out di coach Gabrielli. La risposta dell’OraSì è affidata a Gay, che realizza il primo canestro dal campo dopo qualche momento di difficoltà offensiva per entrambe le squadre, a cui fa seguito la schiacciata di Crespi a due mani. Negli ultimi due minuti, Montecatini prova a tornare a contatto ma i padroni di casa respingono ancora una volta l’assalto, trovando con la tripla di Tyrtyshnyk, il 49-44 con cui termina il terzo quarto.

Alla ripresa del gioco l’intensità si alza visibilmente, con le rispettive difese a farla da padrone, soprattutto nei primi minuti, prima che la tripla realizzata da Munari accenda definitivamente squadra e tifosi bizantini. A tre minuti dalla fine è ancora una volta il numero 12 a trascinare i suoi compagni, prima con il fade-away nel pitturato e poi con la tripla dall’angolo, che vale nuovamente il più nove. In poco più di un minuto, però, la Gema torna ad un solo possesso di distanza, complici due giochi da tre punti realizzati. La reazione di Ravenna non si fa attendere, ed arriva per mezzo di Munari (13 punti, 3/5 da tre) che segna, dopo aver catturato il rimbalzo offensivo, un canestro in appoggio di fondamentale importanza. Negli ultimi secondi, i padroni di casa sono lucidi nel gestire i possessi rimanenti, trovando così, davanti al proprio pubblico, la terza vittoria consecutiva, col punteggio di 65-60.

L’occasione per continuare il momento positivo dell’OraSì sarà sabato prossimo, nell’importante trasferta contro Cassino alle 20:45. Il prossimo incontro casalingo invece, sarà mercoledì alle 20:30, contro Fabriano.

TABELLINI:

Ravenna – Montecatini 65-60

Ravenna: Brigato 7, Ferrari 14, Munari 13, Crespi 6, Casoni 4, De Gregori 4, Tyrtyshnyk 7, Dron 0, Gay 10, Allegri n.e., Branchi n.e.

Montecatini: Toscano 12, Burini 10, Di Pizzo 0, Passoni 7, Acunzo 8, D’Alessandro 2, Chiarini 8, Bedin 13, Savoldelli 0, Gattel n.e., Albelli n.e., Cellerini n.e.