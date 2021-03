Signore e signori, ecco a voi la Rekico. Con una grande prestazione del collettivo, i Raggisolaris inaugurano nel migliore dei modi la seconda fase della stagione regolare superando Cecina 83-64, mostrando le caratteristiche che le stanno permettendo di disputare una stagione da protagonista. Grinta, aggressività difensiva, fluidità nel gioco e gambe che iniziano a girare a meraviglia, sono le armi in più che permettono di conquistare un successo davvero importante. Complimenti poi a Belosi che ha centrato la sua prima vittoria da capo allenatore. Serra dovrebbe rientrare mercoledì ad Empoli, dove ci sarà anche Ly-Lee, assente con Cecina per un problema muscolare.

La Rekico vuole vincere e lo dimostra dopo pochi minuti piazzando un break iniziale di 10-0. Cecina chiama time out e al rientro riduce il gap fino al 6-10. Una reazione che non porta i Raggisolaris a perdere lucidità, bravi a sfruttare i tiri liberi conquistati (9/10 nel primo periodo) e a chiudere 25-12 la prima frazione. Petrucci a suon di punti infiamma il canestro poi ci pensa il collettivo a trovare i canestri giusti al momento giusto, con Solaroli che si inventa una penetrazione da applausi per il 43-24 di fine periodo, vantaggio che poi diventa 43-29 all’intervallo.

Cecina è però una squadra con grandi qualità ed infatti reagisce alla grande. Sotto 29-45, i toscani iniziano ad aumentare l’aggressività e ad attaccare il canestro, conquistando liberi preziosi con Nwokoye Obinna che ne mette 7/8 poi ci pensa Pistillo a suon di triple e il gap si riduce a 43-49. La Rekico si riprende subito l’inerzia con la coppia Ballabio – Rubbini. Il primo segna un canestro pesantissimo e il secondo piazza prima una tripla e poi liberi d’oro. I due esterni gettano così le basi per l’allungo decisivo di fine periodo: 64-48. Nell’ultimo quarto sale in cattedra anche Anumba con assist e punti e a far calare il sipario sono due triple di Testa per il 76-58. Nel finale i Raggisolaris continuano a spingere sull’acceleratore fino all’83-64 finale.

Rekico Faenza – Sintecnica Cecina 83-64 (25-12; 43-29; 64-48)

FAENZA: Testa 14, Anumba 13, Rubbini 12, Marabini, Calabrese ne, Ballabio 18, Filippini 4, Iattoni 2, Solaroli 6, Petrucci 14, Pierich. All.: Belosi

CECINA: Di Meco 6, Guerrieri 2, Korsunov 8, Ceparano, Gnecchi 8, Nwokoye Obinna 9, Bartoli 6, Pistillo 16, Trassinelli, Bechi 4, Filahi 4, Greggi. All.: Russo

ARBITRI: Rizzi e Bortolotto

NOTE. Uscito per falli: Pierich