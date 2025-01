Con una grande reazione d’orgoglio, Ravenna inverte l’inerzia del match in apertura di terzo periodo, realizzando il parziale decisivo e riuscendo a vincere lo scontro diretto grazie ad una buona prova di squadra.

Latina apre subito le marcature con un canestro dalla distanza, a cui l’OraSì risponde con la tripla di Brigato. Poco dopo, i giallorossi mettono a segno un parziale di 10-2, grazie alle due triple segnate da Casoni ed al canestro di Gay, trovando il primo vantaggio della gara. A due minuti dalla fine del quarto, i padroni di casa trovano il nuovo sorpasso col canestro di Tyrtyshnyk in contropiede dopo una palla rubata, e riescono a mantenerlo fino alla sirena, anche grazie al canestro allo scadere di Gay.

All’inizio del secondo periodo, entrambe le squadre faticano a trovare costanza offensiva: il compito di sbloccare la fase d’attacco di Ravenna è affidato a Gay, che realizza la tripla a cui fa seguito il time-out di coach Martellossi. A poco più di sei minuti dall’inizio, gli ospiti provano ad aumentare il proprio vantaggio, ma l’OraSì rimane a contatto grazie al proprio capitano ed alla fisicità di Ferrari sotto canestro. Prima dell’intervallo, la tripla di Guastamacchia permette a Latina di portarsi a più cinque, e dopo l’ultimo tentativo di Munari che si ferma sul ferro, il primo tempo termina sul 30-35.

A prendersi la scena all’inizio del secondo tempo è però Ravenna, che in poco più di due minuti torna subito in vantaggio, realizzando un parziale di 13-2 aperto dai canestri di Gay (18, 6/6 da due), a cui fanno seguito le realizzazioni di Brigato e Casoni. Col passare dei minuti, i giallorossi continuano a spingere sull’acceleratore, trovando due canestri consecutivi in contropiede, innescati perfettamente dai passaggi di Dron, che valgono la doppia cifra di vantaggio. Negli ultimi tre minuti, gli ospiti riescono a tornare a contatto, prima che i liberi realizzati da Tyrtyshnyk decretino il 53-49 alla fine del terzo periodo.

L’inizio dell’ultimo quarto vede gli ospiti provare a tornare in partita principalmente con il gioco vicino a canestro, mentre la replica dei padroni di casa è affidata alle triple di De Gregori, Dron e Casoni, che infiammano il PalaCosta. Negli ultimi due minuti l’OraSì mostra ancora una volta tutta la propria tenacia, respingendo gli attacchi degli avversari portandosi nuovamente sul più quattro grazie alla tripla dall’angolo di Tyrtyshnyk. Nell’ultimo minuto, aperto dal canestro in penetrazione di Dron, Ravenna costringe per due volte gli ospiti all’errore grazie ad una buona difesa di squadra, gestendo il proprio vantaggio grazie alla freddezza dalla linea dei tiri liberi, fino al 75-65 che segna la vittoria dei giallorossi.

Per i ragazzi di coach Gabrielli ci sarà poco tempo per festeggiare, visto che, tra meno di 72 ore, l’OraSì sarà chiamata a scendere di nuovo in campo per un’altra sfida di particolare importanza, quella contro Rieti.

Ravenna – Latina 75-65

TABELLINI:

Ravenna: Brigato 10, Ferrari 4, Munari 2, Crespi 6, Casoni 12, De Gregori 10, Tyrtyshnyk 7, Dron 6, Gay 18, Allegri 0, Branchi n.e., Montefiori n.e.

Latina: Amo 0, Baldasso 14, Caffaro 4, Ambrosetti 17, Guastamacchia 5, Thioune 0, Paci 5, Merletto 5, Mennella 8, Giancarli 7