La Raggisolaris Academy concede il bis e festeggia l’esordio in campionato al Campus vincendo con la Pallacanestro Castel San Pietro 2010. Gara sempre condotta dai faentini che però hanno il demerito di non riuscire mai a chiuderla, rischiando la rimonta degli avversari. Ottima però è stata la reazione nel momento negativo che ha portato al break decisivo, a testimonianza della forza del gruppo.

L’Academy parte forte e già dopo il primo quarto è avanti in doppia cifra (25-15), arrivando all’intervallo sul 44-32. Oltre ai 12 punti di margine ci sono i 32 concessi nel primo tempo che testimoniano l’ottima difesa. Poi Castel San Pietro reagisce e riesce a riaprire i giochi al 32’ portandosi sotto 64-67. Faenza non si deconcentra e in quattro minuti allunga sul 67-74, prendendo in mano l’inerzia del match, vinto 86-79.

Nel prossimo turno la Raggisolaris Academy giocherà giovedì 17 ottobre alle 21 al Campus con l’International Imola.

Raggisolaris Academy – Pallacanestro Castel San Pietro 2010 86-79 (25-15; 44-32; 66-60)

FAENZA: Garavini 9, Naccari 26, Merendi 3, Dellachiesa ne, Sirri 28, Ravaioli, Tartaglia 4, Gorgati ne, Naldini, Camparevic 10, Lazzari 2, Bendandi 4. All.: Monteventi Ass.: Bedeschi – Pio CASTEL SAN PIETRO: Sandrini 1, Greco 2, Zuffa 12, Pedini 14, Zeccoli, Cavina 5, Martelli 4, Galvani 11, Giannasi 8, Mondanelli 11, Tabellini 7, Ballardini 4. All.: Morigi

Arbitri: Colinucci – Civinelli Note. Usciti per falli: Tartaglia e Tabellini