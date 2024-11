Primo stop casalingo per la Raggisolaris Academy, caduta contro i Tigers Villanova, mostratisi più precisi al tiro nei momenti caldi della partita. Le percentuali offensive sono state una delle chiavi del match, perché i faentini hanno sempre tirato con basse percentuali nonostante non abbiano mai smesso di lottare fino alla fine.

Il primo tempo è all’insegna dell’equilibrio, con gli ospiti che arrivano all’intervallo avanti 34-29. Al rientro in campo, i Tigers provano l’allungo in doppia cifra, Faenza risponde ricucendo fino al -6 (35-41), ma le polveri in attacco sono bagnate come dimostrano i soli 8 punti segnati nel quarto. Villanova ne approfitta e si porta sul 58-43, respingendo ogni tentativo di rimonta dei faentini, che non riescono però mai a riportarsi sotto le dieci lunghezze. Finisce 55-69.

Nel prossimo turno di campionato, la Raggisolaris Academy giocherà venerdì 22 novembre alle 21 a Riccione

Raggisolaris Academy – Tigers Villanova 55-69 (13-13; 29-34; 37-47)

FAENZA: Garavini 2, Naccari 10, Merendi, Dellachiesa, Sirri 3, Ravaioli 7, Tartaglia 2, Gorgati ne, Naldini 5, Camparevic 4, Lazzari 6, Bendandi 16. All.: Monteventi Ass.: Bedeschi – Pio

VILLA VERUCCHIO: Vandi 13, Zannoni 18, Donini 2, Signorini 18, Buo 4, Guiducci 8, Ceccarelli, Mussoni, Bollini 6. All.: Miriello.

ARBITRI: Lanzetti – Guerrini

NOTE. Usciti per falli: Zannoni e Bollini