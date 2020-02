L’OraSì Ravenna e Kaspar Treier sono i protagonisti di un articolo a firma Dario Ronzulli, uscito oggi sulle pagine di Tuttosport.

L’ala estone ha parlato del campionato, del suo rapporto con l’Italia, dell’origine della sua passione per il basket e della Coppa Italia.

“Sono arrivato in Italia (a Moncalieri) quando avevo 15 anni, avevo paura che la lontananza con la famiglia e gli amici mi buttasse giù, in realtà mi sono ambientato molto bene grazie alla società MPS”, si legge in un passaggio dell’intervista al quotidiano torinese in cui Treier parla anche del suo arrivo a Ravenna. “Sono contento di essere qui, ho creduto sin dal primo momento che potesse essere la piazza migliore dove continuare a crescere”.

Uno sguardo al presente: “Non ci aspettavamo di essere primi in classifica, ma sappiamo di avere grandi potenzialità, in un torneo difficile ed equilibrato, dove si può vincere e perdere con tutti” e uno all’immediato futuro: “Contento della convocazione in Nazionale, non sarà facile qualificarsi all’Europeo ma ci proveremo”. Con un ultimo pensiero alla Coppa Italia LNP, in programma dal 6 all’8 marzo proprio a Ravenna: “Giocare in casa non deve metterci pressione, ma deve essere un modo per trasmetterci più energia”.