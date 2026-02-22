Serata da ricordare per la Tema Sinergie Faenza, che compie un’autentica impresa superando in trasferta la capolista Virtus Roma con il punteggio di 81-74. I faentini diventano così la seconda squadra capace di sbancare il parquet romano, firmando la quarta vittoria consecutiva in Serie B Nazionale.

Una prova di grande personalità, costruita su intensità, solidità mentale e dominio a rimbalzo: 42 carambole conquistate contro le 38 dei padroni di casa, dato significativo considerando la maggiore fisicità dei capitolini.

Avvio autoritario, poi la reazione di Roma

La squadra di coach Pansa parte forte, conduce per tutto il primo tempo e chiude avanti 44-35 grazie a una tripla allo scadere di Fragonara. In avvio di ripresa Faenza tocca il +11 (46-35), ma Roma reagisce con un break di 12-0 che ribalta l’inerzia portandosi sul 47-46.

La Tema Sinergie non si scompone: torna avanti con Fumagalli, ma all’inizio dell’ultimo quarto si ritrova sotto 54-63.

Il capolavoro nell’ultimo periodo

Nel momento più delicato emerge il carattere dei Raggisolaris. Trascinati da Fumagalli (16 punti) e da una difesa aggressiva, i faentini impattano sul 65-65. Rinaldin firma il sorpasso e la difesa chiude ogni varco, concedendo solo sei punti nei primi sei minuti del quarto periodo.

Le triple di Romano e Rinaldin spingono Faenza sul 77-68, mentre Roma perde fluidità offensiva. A chiudere i conti è Vettori con un gioco da tre punti, prima del sigillo finale ancora di Fumagalli per l’81-74.

Prestazione corale

Oltre ai 16 punti di Fumagalli, spiccano i 13 di Rinaldin, i 12 di Vettori e i 10 di Fragonara. Una vittoria costruita dal collettivo, con tutti protagonisti in una delle migliori prestazioni stagionali.

Il tabellino

GVM Roma – Tema Sinergie Faenza 74-81 (15-21; 35-44; 60-54)

GVM ROMA: Cane 3, Toscano 9, Visintin 11, Battistini 9, Majcunic 4, Lenti 2, Bazan, Barattini 19, Rodriguez 9, Leggio 8, Fokou ne. All.: Calvani

TEMA SINERGIE FAENZA: Rinaldin 13, Vettori 12, Van Ounsem 2, Romano 9, Longo 2, Di Pizzo 9, Fragonara 10, Aromando ne, Santiangeli 8, Fumagalli 16. All.: Pansa

Arbitri: Schena – Lillo – Caldarola

Note. Tiri da 2: Roma: 17/44, Faenza: 18/34; Tiri da 3: Roma: 8/23, Faenza: 10/23; Tiri liberi: Roma: 16/23, Faenza: 15/25; Rimbalzi totali: Roma: 38, Faenza: 42

Uscito per falli: Leggio