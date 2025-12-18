Basket: Impresa OraSì al PalaCosta, i giallorossi superano l’Adamant Ferrara con il punteggio di 83-68

L’OraSì Ravenna conquista una vittoria di grande importanza in uno dei derby proposti dal campionato, superando l’Adamant Ferrara con il punteggio di 83-68 nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie B Nazionale. Una prestazione solida e concreta da parte dei giallorossi che, nonostante l’indisponibilità di capitan Dron e di Maurizio Ghigo, entrambi febbricitanti, hanno mostrato fin dalla palla a due determinazione, attenzione difensiva e lucidità nella gestione dei momenti chiave della gara.

L’avvio è equilibrato e molto fisico, con pochi spazi concessi e continui contatti sotto canestro. Dopo i primi punti dalla lunetta di Feliciangeli e il botta e risposta iniziale, l’OraSì trova ritmo grazie alle triple di Paolin, che permettono ai giallorossi di restare a contatto nelle fasi centrali del primo quarto. Ferrara risponde colpo su colpo e il periodo si chiude sul 19-21, con punteggio contenuto e grande intensità da entrambe le parti.

Nel secondo periodo Ravenna alza il livello: Jakstas prende in mano la squadra, incidendo sia in avvicinamento al canestro sia dall’arco, mentre l’OraSì aumenta l’aggressività difensiva e la qualità delle scelte offensive. Il parziale giallorosso porta il vantaggio fino al +9, costringendo Ferrara al time-out. Gli ospiti provano a rientrare, ma Ravenna continua a trovare soluzioni efficaci con Paiano, Cena e Feliciangeli, chiudendo il primo tempo sul 46-34.

Dopo l’intervallo l’OraSì rientra in campo con lo stesso atteggiamento, costruendo un nuovo mini-parziale grazie alle palle recuperate e alla solidità difensiva. Ferrara tenta di restare in partita sfruttando la situazione falli e la lunetta, riuscendo a ridurre parzialmente il divario nel corso del terzo quarto, che si chiude sul 64-55.

Nell’ultimo periodo Ravenna gestisce con maturità il vantaggio, trovando punti importanti con Brigato e mantenendo alta la concentrazione nonostante i tentativi di rimonta degli ospiti. Nei minuti finali l’OraSì controlla il ritmo della gara, protegge il margine e chiude l’incontro sull’83-68 finale.

Una vittoria di grande valore per i ragazzi di coach Andrea Auletta, arrivata in un momento delicato della stagione dopo due sconfitte consecutive e con problemi di febbre che ha colpito, oltre agli indisponibili di oggi, anche Brigato, che ha stretto i denti per aiutare la squadra, e alcuni componenti dello staff. Al PalaCosta si è vista una vera prova di squadra, fatta di sacrificio, compattezza e attenzione, che consente ai giallorossi di ritrovare fiducia e muovere la classifica. Ora l’OraSì tornerà in campo contro Fabriano con l’obiettivo di dare continuità agli aspetti positivi emersi in questa partita.

Le parole di Enzo Cena:

“Abbiamo avuto un grande approccio, avevamo voglia di fare bene e riscattare la sconfitta contro Piombino perché sapevamo di non aver fatto bene. Gabriel e Mauri sono fondamentali per noi ma oggi siamo riusciti a sopperire alla loro mancanza con qualche sforzo in più da parte di tutti.

Ora dobbiamo cercare di continuare e mantenere questa energia di squadra, solo così riusciremo a fare qualche vittoria in più e magari aprire una striscia di risultati.

La cosa fondamentale è stata pareggiare la loro fisicità, era importante portare a casa più rimbalzi per prendere ritmo e limitare gli avversari. La chiave è stata sicuramente la voglia che abbiamo avuto di vincere”.

Tabellino

OraSì Basket Ravenna- Adamant Ferrara 83-68

OraSì Basket Ravenna

Paolin 13, Cena 15, Morena 2, Brigato 10, Naoni 10, Feliciangeli 9, Jakstas 19, Paiano 5, Venturini (n.e), Catenelli (n.e), Saviotti (n.e).

Adamant Ferrara

Marchini 14, Tio Tiagande 15, Solaroli 11, Renzi 2, Caiazza 15, Santiago 0, Pellicano 1, Bellini 3, Sackey 7, Dioli (n.e).