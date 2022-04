Domani alle 18.00 l’OraSì Ravenna scende in campo all’Unieuro Arena contro Forlì per il derby di Romagna che chiude il girone rosso prima della fase ad orologio, in partenza la prossima settimana con prima gara al PalaCattani di Faenza. La presentazione del match, nelle parole di coach Alessandro Lotesoriere e di Austin Tilghman.

Alessandro Lotesoriere: “Ci accingiamo a giocare contro la squadra che ha la migliore striscia di vittorie all’attivo e sicuramente la squadra più in forma del campionato. Forlì è costruita per competere per la vittoria finale e ora, dopo aver giocato tanto tempo senza uno straniero, con l’innesto di Lucas ha fatto un ulteriore salto di qualità. Sappiamo che tra le mura amiche Forlì è in grado di offrire prestazioni importanti anche dal punto di vista offensivo e per noi sarà un’altra partita ad alto coefficiente di difficoltà. Proveremo però ad imporre la nostra pallacanestro, consci del valore dell’avversario e dell’ambiente in cui giocheremo, ma concentrati sul nostro percorso che ora ci pone di fronte solo a partite di altissimo livello. Ci stiamo preparando al meglio per provare a fare la nostra miglior partita”

Austin Tilghman: “Mi aspetto una gara di alto livello, in un clima speciale, una sfida molto fisica perché Forlì proverà a metterci pressione fin da subito. Noi dovremo cercare di controbattere la loro aggressività provando a controllare il ritmo e soprattutto a difendere bene, per giocarci le nostre carte”

Biglietteria e tifosi – In prevendita sono stati venduti 150 tagliandi per il settore ospiti. I tifosi giallorossi potranno acquistare i titoli di accesso anche domani direttamente alla biglietteria dell’Unieuro Arena che sarà aperta a partire dalle ore 17.00. Si invitano tutti coloro che volessero acquistare il biglietto sul posto, a recarsi con anticipo alla biglietteria del “PalaGalassi”.