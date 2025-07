Un belga alla corte dei Raggisolaris. Thomas Van Ounsem vestirà la canotta faentina nella prossima stagione, pronto a mostrare le sue qualità già viste in B Nazionale nell’ultimo campionato. Il pivot ha infatti giocato nella stagione 2024/25 a Chieti e alla Luiss Roma, facendosi valere con entrambe le canotte a suon di punti, rimbalzi e schiacciate.

Thomas Van Ounsem, nato a Ixelles in Belgio il 28 febbraio 1999, è un’ala\pivot di 206 cm che ha sempre giocato nelle nazionali giovanili belghe, partecipando agli Europei Under 16 Division B (2015), Under 18 Division B (2017) e Under 20 Division B (2018 e 2019). La sua carriera cestistica inizia in Francia dove si trasferisce già negli anni delle giovanili giocando nell’Under 21 dell’Antibes e del Bourg-n-Bresse, con cui debutta anche nel massimo campionato transalpino. La prima vera esperienza seniores è proprio in Francia nel Jsa Bordeaux, nel terzo campionato nazionale francese, torneo nel quale milita anche con l’Orchies. Nella stagione 2023/24 si trasferisce in Belgio dove gioca nel massimo campionato con il Limburg United. Nel 2024 inizia l’avventura in Italia in B Nazionale prima a Chieti dove segna 13.9 punti e cattura 7.3 rimbalzi di media, poi si trasferisce alla Luiss Roma dopo il ritiro dal campionato degli abruzzesi, chiudendo con 9.6 punti e 4.3 rimbalzi, giocando anche i play off.

“L’’allenatore mi ha contattato spiegandomi il progetto dei Raggisolaris e ho accettato subito di venire a Faenza – spiega Van Ounsem -. Io e Pensa condividiamo infatti la stessa filosofia di gioco ed abbiamo trovato subito l’intesa. Il mio obiettivo di quest’anno è semplice: vincere più partite possibile. Dovremo dare il massimo perché il campionato è molto competitivo e me ne sono accorto lo scorso anno quando ho giocato in B Nazionale per la prima volta. Sono un ragazzo semplice e porterò tutta la mia energia e il mio talento per aiutare la squadra ad avere successo”.

Il commento del Direttore Tecnico Luigi Garelli.

“Van Ounsem ha tutte le caratteristiche tecniche del pivot che cercavamo, ruolo dove abbiamo deciso di puntare su uno straniero. È un giocatore perimetrale con un buon tiro da fuori, gioca bene il pick&roll ed è bravo a rimbalzo. Qualità che ha dimostrato lo scorso anno prima a Chieti, dove si è messo particolarmente in luce andando in doppia cifra di media, e alla Luiss Roma, dove ha avuto buoni picchi ma statistiche inferiori, ma non è semplice entrare a stagione in corso in una squadra con un sistema di gioco così collaudato. Abbiamo puntato su di lui anche per il fatto che ha già giocato in B Nazionale e quindi conosce bene il valore del campionato, gli avversari e il metro arbitrale: aspetti importanti che non lo porteranno ad avere un periodo di ambientamento nella pallacanestro italiana. Inoltre è volenteroso in campo, ha tanta voglia di lavorare e crescere e ha quell’entusiasmo che dovrà essere la nostra arma in più per tutta la stagione”.