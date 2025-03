Battaglia doveva essere e battaglia è stata. I Blacks sbancano il campo della Logiman Crema grazie ad una prova di gran carattere, riuscendo nel secondo quarto a cancellare i primi dieci minuti del match, non di certo positivi. Merito come sempre della forza del gruppo che è stata ancora una volta decisiva, ma oltre alla vittoria, la buona notizia è che dopo due mesi, i Raggisolaris si sono finalmente presentati al completo. La volata play off non poteva iniziare in maniera migliore.

Crema parte forte e sfodera aggressività in difesa e soprattutto percentuali offensive incredibili, segnando da ogni posizione, toccando anche i 16 punti di vantaggio. Il 31-18 di fine primo periodo è piuttosto eloquente, anche se c’è ovviamente un ‘concorso di colpa’ con la difesa faentina. Bastano però pochi minuti per capire che si è trattato soltanto di un calo di tensione. I Blacks iniziano infatti a difendere come sanno fare e a segnare con continuità. Tutti i giocatori danno un importante contributo ed è Poggi con quattro punti consecutivi a regalare il sorpasso: 45-43.

Un mini parziale che galvanizza i Blacks, bravi a mantenere l’inerzia e ad allungare fino al +9 (63-54) trascinati dai punti di Cavallero, letale con le sue penetrazione, mentre da fuori si innescano i frombolieri faentini. Uno di questi è Fragonara che ad inizio ultimo quarto firma la tripla del 74-63, nata da una palla recuperata. Crema fatica a reggere l’urto ed è ancora l’argentino a salire in cattedra firmando il massimo vantaggio: 80-67. La Logiman prova l’ultimo assalto e arriva fino al -5 (81-86) a 1’48’’ dalla fine, ma i Blacks mantengono la lucidità e gestiscono il vantaggio fino alla sirena, andando poi a festeggiare la vittoria con i loro tifosi.

Logiman Crema – Blacks Faenza 83-89 (31-18; 45-47; 63-69)

LOGIMAN CREMA: Murri 16, Venturoli 5, Bocconcelli 17, Morena, Dincic 5, Pirani 13, Valesin 16, Zupan 7, Tarallo 4, Bonacina ne, Pianegonda, Attanasi ne. All.: Sacco

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Polett 11, Calbini 10, Vico 10, Poggi 13, Sirri ne, Magagnoli 1, Ammannato 8, Cavallero 20, Garavini ne, Fragonara 16. All.: Garelli

ARBITRI: Silvestri – Marcelli

NOTE. Parziali: 31-18; 45-47; 63-69. Tiri da 2: Crema: 20/35, Faenza: 25/40; tiri da tre: Crema: 8/24, Faenza: 7/24; tiri liberi: Crema: 19/25, Faenza: 18/23; Rimbalzi totali: Crema: 35, Faenza: 34.

Uscito per falli: Bocconcelli e Calbini