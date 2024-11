Un PalaCattani festante che incita i giocatori ad una grande vittoria, il terzo posto in classifica mantenuto e una partita carattere che resterà per sempre negli occhi. Cosa chiedere di più dal derby con l’Andrea Costa Imola? I Blacks inanellano la loro nona perla stagionale, mostrando grande energia mentale, con cui sopperiscono alla fatica dovuta alle tante partite giocate in sole due settimane. Il tour de force di cinque incontri in tredici giorni si è concluso con quattro vittorie e dunque la squadra si merita soltanto applausi e anche un po’ di riposo in vista della trasferta di domenica 24 novembre in casa della Rucker San Vendemiano.

LA PARTITA

I Blacks partono forte portandosi sul 15-2, ma l’attacco non viene supportato da una difesa attenta e così l’Andrea Costa passa a condurre 23-22. Un break che permette subito di riordinare le idee e di andare all’intervallo avanti 35-31, con gli ultimi otto punti segnati dalla lunetta. Proprio i liberi sono decisivi nella prima parte di gara, dove Faenza sfoggia un perfetto 11/11. Al rientro in campo i Raggisolaris provano un’altra fuga andando sul 43-32 e ancora una volta Imola non molla e con Restelli arriva sotto di una sola lunghezza (58-59: è l’episodio chiave del match. Da questo momento Faenza diventa padrona del campo, segnando da fuori e penetrando con grande efficacia, trovando punti da tutti i suoi giocatori. L’Up fatica a reggere l’urto dal lato difensivo e in attacco sbatte sul muro manfredo. Un copione che permette ai padroni di casa di piazzare un break di 14-0 che vale il 73-58 poi Vico è perfetto dalla lunetta con un 5/5 nato dall’espulsione per proteste di coach Angari e da un fallo subito dalla guardia, firmando il 78-58 che fa calare il sipario. Emblematico è il dato che vede l’Andrea Costa segnare due soli punti in più di sei minuti, entrambi con tiri liberi. Finisce con i giovani che entrano in campo e i protagonisti del match che ricevono la giusta e meritata standing ovation per una vittoria che ha regalato davvero una bella serata.

Blacks Faenza – Up Imola 82-65

BLACKS FAENZA: Ndiaye, Poletti 17, Calbini 16, Vico 10, Naccari, Zangheri, Poggi 8, Dincic 2, Bendandi, Sirri, Cavallero 19, Fragonara 10. All.: Garelli

UP IMOLA: Fazzi, Pavani 2, Restelli 10, Benintendi ne, Toniato 4, Filippini 4, Klanjscek 15, Chiappelli 9, Martini 12, Fea 5, Sanguinetti 4. All.: Angori

Arbitri: Roberti – Manco

Note. Parziali: 17-11; 35-31; 57-52. Tiri da 2: Faenza: 17/43, Imola: 13/36; tiri da tre: Faenza: 10/26, Imola: 7/26; tiri liberi: 18/26; Faenza: 18/26, Imola: 18/22. Rimbalzi totali: Faenza: 45, Imola: 44

Al 37’ espulso Angori per proteste