I Blacks vincono il derby con i Tigers Romagna e restano al secondo posto della classifica insieme alla sola Firenze a due soli punti dalla capolista Rieti. Un successo d’oro arrivato al termine di un match sempre comandato nonostante i cervesi siano stati bravi a non mollare mai. Da sottolineare il debutto in serie B di Belmonte e l’ingresso in campo nel finale di Ragazzini (che ha sfiorato due volte il canestro), mentre Nkot Nkot non è entrato per un problema fisico.

I Raggisolaris aggrediscono subito la partita mettendo in difficoltà i Tigers Romagna grazie alla difesa e all’attacco ficcante. Il vantaggio di 16-4 si trasforma ben presto in 23-8 e grande mattatore è Molinaro, autore di 13 punti nel solo primo quarto. L’inerzia del match non cambia, ma l’unica differenza con il primo periodo sono i protagonisti. Questa volta sono Aromando e Voltolini a guidare l’attacco e all’intervallo il vantaggio dei faentini è un eloquente 44-29.

Al rientro in campo Faenza tocca il 49-31 con una tripla di Voltolini poi arriva un calo più mentale che tecnico e i Tigers Romagna ne approfittano. Il divario si assottiglia fino al 49-54 costringendo Garelli a chiama un time out che si rivela più che corroborante. Arriva subito una pronta reazione e un break di 25-4 che chiude i conti. Fondamentali sono le triple: quella di Pastore del 57-49 e quella di Vico segnata ad un secondo dallo scadere dei 24’’ con l’aiuto della ‘tabella’ (60-49). Un canestro che rappresenta il colpo del ko per i giovani Tigers ed infatti poco dopo i Blacks schizzano sul 79-53, rendendo in discesa l’ultima parte di gara.

Blacks Faenza – Tigers Romagna 83- 58 (23-11; 44-29; 62-49)

BLACKS FAENZA: Bandini 2, Siberna 1, Vico 8, Poggi G. 10, Voltolini 20, Molinaro 13, Petrucci 4, Aromando 20, Ragazzini, Pastore 5, Belmonte Nkot Nkot ne. All.: Garelli.

TIGERS ROMAGNA: Brighi 14, Lovisotto 15, Frigoli, Stella ne, Favaretto, Veronesi, Pierucci, Bracci 6, Poggi F., Chiapparini, Rossi, Tomcic 8. All.: Conti

Arbitri: Occhiuzzi – Bragagnolo

Note. Tiri da 2: FA: 21/41, CE: 22/46; Tiri da 3: FA: 7/12, CE: 4/15; Tiri liberi: FA: 20/24, CE: 2/5; Rimbalzi totali: FA: 31, CE: 22.

Uscito per falli: Lovisotto