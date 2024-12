Blacks da applausi a Piacenza. I Raggisolaris giocano il miglior primo tempo della stagione e si regalano il terzo posto solitario. Il modo migliore per festeggiare il Natale insieme ai tifosi che ancora una volta (ma non c’erano dubbi!) erano presenti in grande numero anche in questa trasferta. Il gioco di squadra è stata ancora una volta l’arma in più così come la voglia di lottare che è sempre stata altissima. Qualità che si sono già viste nei nuovi arrivati Ammannato e Magagnoli, autori di buone prestazioni al loro debutto, come affermato anche da coach Garelli a fine gara.

LA PARTITA

I Blacks in attacco sono spettacolari e il punteggio alla fine del primo quarto è 25-9. Poletti è il mattatore (18 punti per lui nel primo tempo), ma sono tutti a trovare canestri con facilità e a farsi valere in difesa, dove Piacenza risente della minore fisicità sbattendo sempre contro “il muro” faentino. La Bakery si affida quasi esclusivamente al tiro da tre senza trovare fortuna e i rimbalzi finiscono nelle mani dei Raggisolaris che poi colpiscono in velocità, da sotto o da fuori. È ampio il ventaglio di soluzioni offensive dei faentini che producono un rotondo 47-24 all’intervallo.

Poi arriva la logica reazione di Piacenza proprio quando Faenza tocca il massimo vantaggio (49-24). Le triple iniziano a sorridere alla Bakery e piazza un break di 11-0 preludio alla rimonta fino al 38-51. I Blacks restano lucidi e reggono l’urto grazie alla difesa e a Calbini (qutore di 22 punti) che riporta i suoi sul 59-41. È proprio la guardia a chiudere i conti al 33’ sul 69-50, facendo calare in anticipo il sipario sul match.

Bakery Piacenza – Blacks Faenza 64-76 (9-25; 24-47; 50-64)



BAKERY PIACENZA: Klanskis 14, Ndione ne, Perin ne, Ratti ne, Morvillo, Longo, Zoccoletti 20, Blair 3, Molinari ne, Chiti 5, Lanzi 8, Taddeo 14. All.: Salvemini

BLACKS FAENZA: Ndiaye, Poletti 21, Calbini 22, Vico 7, Naccari, Poggi 10, Bendandi ne, Magagnoli, Ammannato, Cavallero 12, Fragonara 4. All.: Garelli

Arbitri: Melai – Guercio

Note. Tiri da 2: Piacenza: 18/38, Faenza: 21/37; tiri da tre: Piacenza: 9/32, Faenza: 7/25; tiri liberi: Piacenza: 1/3, Faenza: 13/16; Rimbalzi totali: Piacenza: 39, Faenza: 39