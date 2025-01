Quarto posto. I Blacks vincono al PalaRuggi il “Derby della via Emilia” con la Neupharma e conquistano il quarto posto solitario, continuando la striscia positiva di risultati. Più che una partita è stata una battaglia lunga cinquanta minuti dove la tensione è stata la grande protagonista come si è visto nelle tante palle perse di entrambe le squadre e dai molti errori. Ancora una volta i Blacks hanno vinto grazie alla forza del gruppo, bravo a sopperire all’assenza di Vico, uscito negli ultimi minuti dei tempi regolamentari per un problema al polpaccio, accorciando ulteriormente le rotazioni che già erano prive di Poletti. La squadra si è unita ancora di più nelle difficoltà, rimontando nel finale sia nei regolamentari che nel primo supplementare, per poi giocare un secondo overtime trascinata dall’adrenalina che ha messo in secondo piano la stanchezza. Un successo che è stato un regalo per i tanti tifosi che hanno seguito la squadra anche in questa occasione. Ora i Raggisolaris avranno poco tempo per ricaricarsi, perché domenica si torna in campo al PalaCattani nello scontro play off con Capo d’Orlando.

LA PARTITA

Il match è un susseguirsi di emozioni con i Blacks che provano ad allungare in alcune occasioni, venendo sempre ripresi da Imola. Faenza si porta avanti 46-37 grazie ad un break di 11-0 e ancora una volta la Neupharma reagisce prendendosi l’inerzia e passa a condurre 70-65 al 37’. I Raggisolaris non mollano e con Cavallero trovano la tripla del 72-72 a 19’’ dalla fine poi i padroni di casa falliscono il tiro della vittoria ed è supplementare. L’equilibrio e le emozioni non finiscono e dopo quattro minuti all’insegna delle palle perse, Morina segna a 8’’ dalla sirena il 78-76, ma Poggi a 0.9’’ realizza da sotto il canestro del 78-78: secondo supplementare. Faenza allunga con l’ennesima tripla chirurgica di Cavallero per l’84-80 a 2’’ dalla fine. Ancora Poggi trova l’89-85 dopo il rientro della Virtus e Vaulet dalla lunetta mette l’86-89. C’è il rischio di un terzo overtime, ma Morina fallisce la tripla del pareggio poi Calbini subisce fallo e dalla lunetta segna il libero che vale la vittoria firmando il 90-86 finale.

Neupharma – Blacks Faenza 86-90 d2ts (13-18; 35-37; 52-57; 72-72; 78-78)

NEUPHARMA IMOLA: Masciarelli 12, Zangheri, Fiusco 4, Morina 12, Vaulet 15, Vannini ne, Santandrea ne, Anaekwe 20, Kadjividi 4, Pinza 8, Ambrosin 6, Ricci 5. All.: Galetti

BLACKS FAENZA: Ndiaye 8, Poletti ne, Calbini 13, Vico 9, Poggi 14, Sirri ne, Magagnoli 2, Ammannato 9, Cavallero 21, Garavin ne, Fragonara 14. All.: Garelli

Arbitri: Rinaldi – Mammoli

Note. Tiri da 2: Imola: 23/54, Faenza: 23/46; tiri da tre: Imola: 8/32, Faenza: 9/34; tiri liberi: Imola: 16/22, Faenza: 17/29; Rimbalzi totali: Imola: 57, Faenza: 53