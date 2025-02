Finisce con l’urlo del PalaCattani e con gli infortunati Poletti e Cavallero che esultano insieme ai compagni, dopo aver tifato in panchina per quarantacinque minuti, stancandosi come se avessero giocato. La vittoria dei Blacks con Saronno arrivata dopo un supplementare è la fotografia della squadra, sempre unita anche nelle difficoltà. Tutti i giocatori dovevano dare un contributo maggiore viste le assenze dei due compagni ed è quello che è avvenuto. A cominciare da Ndiaye, sempre determinato quando è stato impiegato, e da Bendandi, entrato alla fine del primo quarto, tutti sono stati partecipi, anche chi non ha giocato. I Blacks conquistano dunque un successo fondamentale per morale e classifica, sperando di riavere il prima possibile Poletti (fermo da quasi un mese per un problema alla caviglia) e Cavallero (oggi con il braccio al collo a causa di un colpo al gomito subito in allenamento).

I Blacks partono contratti come dimostrano i soli 10 punti segnati nel primo quarto, 6 dei quali arrivati dalla lunetta. Saronno colpisce con una pallacanestro semplice ma ficcante, e così Faenza si ritrova sotto 34-18 nel secondo quarto. Nel momento più difficile arriva come sempre la reazione. Le percentuali offensive si alzano, la difesa è più attenta e così all’intervallo il gap è di soli 5 punti: 37-42.

Al rientro in campo i Raggisolaris piazzano il loro ritmo, trascinati da Poggi (per lui una partita incredibile con 21 punti, 19 rimbalzi e 8 assist) e da Fragonara, autore della tripla del sorpasso (46-44) e di quella del 62-54 di fine terzo periodo. Sono tutti i giocatori però a dare un grande apporto: da Vico, alle triple di Magagnoli, ai canestri di Calbini e ai rimbalzi di Ndiaye e di Ammannato. Faenza si porta sul 70-57, ma Saronno conferma di avere grande carattere e reagisce arrivando sotto 79-80 a 18’’ dalla fine. I Blacks provano due volte a chiudere i conti, prima con Calbini e poi con Vico, ma decisivo è Nasini con la tripla a fil di sirena che vale il supplementare, nata dal secondo libero sbagliato da Beretta e su cui Saronno cattura il rimbalzo. Epilogo simile anche nell’overtime, anche se a parti invertite. Ammannato segna il 96-94 e dalla lunetta il 97-74 poi cattura il rimbalzo a fil di sirena dopo che Maspero aveva segnato il primo libero e sbagliato volontariamente il secondo, sperando di ripetere quanto accaduto al termine dei regolamentari. I Blacks possono esultare.

Blacks Faenza – AZ Pneumatica Saronno 97-95 d1ts

BLACKS FAENZA: Ndiaye 1, Poletti ne, Calbini 20, Vico 16, Poggi 21, Sirri ne, Bendandi, Magagnoli 6, Ammannato 8, Cavallero ne, Garavini ne, Fragonara 25. All.: Garelli

AZ PNEUMATICA SARONNO: Pellegrini 11, Nasini 17, Negri 13, Quinti 9, De Capitani, Tresso 12, Giulietti 8, Maspero 12, Beretta 12, Paternoster ne. All.: Gambaro

Arbitri: Giustarini – Ricci

Note. Parziali: 10-20; 37-42; 62-54, 86-86. Tiri da 2: Faenza: 22/49, Saronno: 22/50; tiri da tre: Faenza: 9/29, Saronno: 11/33; tiri liberi: Faenza: 26/38, Saronno: 18/24; Rimbalzi totali: Faenza: 56, Saronno: 52

Usciti per falli: Calbini, Pellegrini, Quinti e Giulietti