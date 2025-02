Finisce con l’applauso del PalaCattani per i Blacks, ritornati alla vittoria contro Fiorenzuola e con l’infermeria che inizia a svuotarsi. Contro i Bees sono infatti rientrati Cavallero e Magagnoli e come sempre sono stati protagonisti Bendandi e Ndiaye (nel finale è entrato anche Garavini) che come ha sottolineato Matteo Pio in conferenza stampa “Non sono più i ragazzi dell’Under 19 Eccellenza, ma i ragazzi della serie B Nazionale”. E ora si attende il ritorno di Poletti, grande trascinatore dei compagni dalla panchina e sempre pronto a dare consigli. Non c’è però tempo per festeggiare perché mercoledì si torna in campo a Vicenza (ore 20.30) prima di due trasferte insidiose alla quale seguirà quella ad Agrigento di domenica 2 marzo.

I Blacks sfoggiano un’ottima prestazione offensiva come non si vedeva da tempo con il 52,6% dal campo e un 13/26 da tre, dove spicca il 4/4 di Fragonara, autore di 16 punti senza un solo errore al tiro. L’allungo decisivo arriva proprio a suon di triple: cinque ‘bombe’ consecutive (due di Fragonara e Calbini e una di Cavallero) fanno volare i Raggisolaris sul 45-29 nel secondo quarto, vantaggio che diventa 61-38 nel secondo. Fiorenzuola, priva di Galassi, Biorac e Gaye, non molla fino all’ultimo, ma sbatte contro la difesa faentina come dimostrano i soli quattro punti segnati nei primi sette minuti del terzo periodo. I Blacks gestiscono così il vantaggio fino all’81-64 finale.

Blacks Faenza – Fiorenzuola Bees 81-64

BLACKS FAENZA: Ndiaye 2, Poletti ne, Calbini 18, Vico 5, Poggi 15, Sirri ne, Bendandi, Magagnoli 3, Ammannato 9, Cavallero 13, Garavini, Fragonara 16. All.: Garelli

FIORENZUOLA BEES: Galli ne, Aklilu, Colussa 8, Bottioni 18, Bellinaso, Seck 11, Voltolini 10, Guaccio, Camara ne, Sabic, 12 Negri 5, Redini ne. All.: Dalmonte

Arbitri: Occhiuzzi – Zuccolo

Note. Parziali: 23-14; 64-45; 64-45. Tiri da 2: Faenza: 17/31, Fiorenzuola: 16/36; tiri da tre: Faenza: 13/26, Fiorenzuola: 9/33; tiri liberi: Faenza: 8/12, Fiorenzuola: 5/9; Rimbalzi totali: Faenza: 43, Fiorenzuola: 30.

Uscito per falli: Negri