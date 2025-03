Grazie ad un attacco micidiale, come dimostra il 50% dal campo, i Blacks hanno la meglio su un’ottima Fidenza, brava e caparbia a lottare fino all’ultimo. I Blacks comandano i giochi sin dalle prime azioni, ma non riescono mai a dare il colpo del ko, ritrovandosi più volte a respingere i tentativi di rimonta degli avversari. ll dato più importante però è che quando i faentini sono passati dal +18 al +5 non ne hanno risentito dal lato psicologico, rispondendo subito con l’allungo decisivo. Questo successo è un altro passo avanti nella corsa play off e ora l’obiettivo è già puntato sul derby in casa dell’Andrea Costa Imola che si giocherà domenica alle 18 al PalaRuggi.

I Blacks dimostrano subito di voler vincere e di essere in grande serata in attacco. A suon di triple e dominando a rimbalzo si portano avanti 21-8, grazie ad un canestro nato da una palla recuperata e realizzato da Fragonara, poi Fidenza prova a rifarsi sotto, ma i Raggisolaris sono sempre bravi a mantenere un vantaggio intorno alla doppia cifra. Da tre i canestri arrivano con regolarità e a ridosso dell’intervallo è Calbini con un gioco da tre punti a regalare il 46-32 con cui si arriva al riposo.

Faenza tocca il +16 (66-40) e Fidenza si gioca la carta del quintetto senza lunghi, avendo così più aggressività difensiva e velocità. I Blacks ne risentono, trovandosi dopo pochi minuti avanti di soli sette punti. Anche in questo caso i romagnoli sono bravi a reggere l’urto e a rispondere sia dal lato tattico (‘quintetto piccolo’ con Poggi pivot) sia a suon di canestro ed infatti ad inizio ultimo quarto arriva il massimo vantaggio: 74-56. Non è però finita, perché Valsecchi incomincia a segnare da ogni posizione ben aiutato da Bellini e così Fidenza raggiungere il -5 a 2’’ dalla fine. I Blacks restano lucidi e difendono molto bene costringendo Valdo al quinto fallo, mentre in attacco ci pensano Cavallero e Poletti: il pivot segna sei punti consecutivi, firmando l’84-73 finale. Negli ultimi minuti c’è spazio anche per Gorgati, al debutto in B Nazionale.

Blacks Faenza – Foppiani Fidenza 84-71

BLACKS FAENZA: Ndiaye, Poletti 22, Calbini 13, Vico 5, Gorgati, Poggi, Sirri ne, Magagnoli 7, Ammannato 2, Cavallero 20, Garavini ne, Fragonara 15. All.: Garelli

FOPPIANI FIDENZA: Galli 2, Valsecchi 18, Cortese, Restelli 5, Scardoni 2, Ghidini 1, Scattolin 2, Diarra, Valdo 13, Bellini 15, Alì 3, Mane 10. All.: Bizzozi

Arbitri: Silvestri – Marcelli

Note. Parziali: 23-15: 46-32; 65-56. Tiri da 2: Faenza: 19/35, Fidenza: 17/37; tiri da tre: Faenza: 11/25, Fidenza: 9/23; tiri liberi: Faenza: 13/18, Fidenza: 10/15; Rimbalzi totali: Faenza: 33, Fidenza: 32

Uscito per falli: Valdo