L’ultima gara del 2024 al PalaCattani doveva essere speciale e lo è stata. L’incredibile rimonta dal -24 in 12’ con Vicenza coronata dalla tripla di Poletti allo scadere resterà indimenticabile ed è la conferma della grinta dei Blacks, che non smettono mai di lottare anche quando sono spalle al muro. Non ci sono parole per descrivere la reazione d’orgoglio che ha avuto la squadra quando sembrava tutto finito e grazie alla forza del gruppo ha ottenuto l’ottava vittoria in altrettante gare casalinghe. Ovviamente bisogna evitare i cali di tensione, ma questa partita resterà per sempre nella mente dei tifosi e di chi era presente. Al PalaCattani ci rivedremo il 5 gennaio contro Legnano, ma prima venite a tifare a Piacenza e a Fiorenzuola.

Vicenza gioca i primi 28’ in maniera quasi perfetta, tirando con altissime percentuali da ogni posizione e mettendo sempre in difficoltà i Blacks, tanto che il 41-51 dell’intervallo, sembra un parziale “positivo” per i faentini. Tra un canestro l’altro dei veneti si arriva al 28’ con il tabellone che vede i Raggisolaris sotto 50-74. L’orgoglio e la voglia di regalare una vittoria ai tifosi sono però più forti di una giornata storta e così arriva la riscossa. Sette punti di Vico e due liberi di Calbini valgono il 74-59 di fine terzo quarto, a dimostrazione che Faenza è vivissima. A 2’35 dalla fine Urcles commette nella stessa azione il quarto e il quinto fallo (il secondo a causa di un tecnico nato da un calcio dato alla base del canestro) e i Blacks rosicchiano altri punti, passando in vantaggio 86-87 a 31’’ dalla fine con Poletti. Vicenza risponde con Cucchiaro per l’89-88 a 18’’ poi i Blacks si inventano l’azione perfetta con Dincic che regala palla a Poletti che segna la tripla del 91-89 a 1’’7. A Nwohuocha viene affidato il tiro della vittoria, ma non ha fortuna e il PalaCattani può esplodere di gioia.

Blacks Faenza – Civitus Vicenza 91-89 (22-24; 41-51; 59-74)

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Poletti 21, Calbini 16, Vico 11, Naccari ne, Poggi 11, Garavini ne, Dincic 18, Bendandi ne, Sirri ne, Cavallero 4, Fragonara 10. All.: Garelli

CIVITUS VICENZA: Carr 6, Cucchiaro 17, Da Campo ne, Ucles 21, Gasparin 15, Marangoni 3, Nwohuocha 11, Presutto ne, Vanin 6, Almansi 10. All.: Ghirelli

Arbitri: Spessot – Corrias

Note. Tiri da 2: Faenza: 19/38, Vicenza: 22/36. tiri da tre: Faenza: 8/24, Vicenza: 12/31; tiri liberi: Faenza: 29/38, Vicenza: 9/10. Rimbalzi totali: Faenza: 35, Vicenza: 36.

Usciti per falli: Poggi, Vanin e Ucles