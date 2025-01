Questione di episodi, I Blacks escono a testa altissima dal campo di Treviglio Brianza, seconda forza del girone, giocando un’ottima partita per oltre tre quarti e vedendo soltanto allo scadere sfuggire la vittoria. Un vero peccato, perché la prestazione della squadra è stata ottima e la forza del gruppo ha permesso di sopperire all’assenza di Poletti, assente per un problema alla caviglia. Da sottolineare la prestazione di Ndiaye, partito in quintetto, e mostratosi un grande lottatore contro avversari di lunga esperienza. Questa sconfitta conferma comunque il carattere e lo spirito dei Blacks che da martedì ritorneranno in palestra per preparare la sfida casalinga contro Desio che si giocherà sabato alle 20.30.

Treviglio Brianza, priva di Abega out per una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, parte a suon di triple e al primo riposo conduce 23-12 con ben quattro tiri da tre realizzati. I Blacks reagiscono subito, giocando un quarto incredibile segnando 32 punti e concedendone 10. La difesa diventa aggressiva e l’attacco colpisce in maniera ficcante e così i faentini arrivano all’intervallo avanti 44-33. Treviglio Brianza reagisce e prova a colpire ancora da tre, ma i Blacks rispondono e trovano il massimo vantaggio (60-47) proprio con una tripla, segnata da Ammannato. Nell’ultimo periodo la TAV alza i ritmi e Faenza inizia a soffrire la stanchezza, subendo un break 13-4 e facendosi rimontare da due liberi di Vecchiola (70-69) a 4’ dalla fine. Lascia però stupito il 4-0 dei falli contro i Blacks in un match dove nessuna delle due contendenti si risparmia. Nel caldissimo finale, Vico trova la tripla del 73-72 a 25’’ dalla fine poi Treviglio Brianza chiama time out. Vecchiola a 9’’ segna il 74-72 con un canestro dal tiro libero che entra anche grazie al tabellone poi Faenza con Vico non ha fortuna a tempo scaduto. Un vero peccato, ma ai ragazzi vanno fatti soltanto i complimenti.

TAV Treviglio Brianza – Blacks Faenza 74-73 (23-12; 33-44; 51-62)

TAV TREVIGLIO BRIANZA: Sergio 6, Carpi ne, Alibegovic 12, Reati 13, Vecchiola 13, Cagliani 9, Manenti 3, Zanetti 9, Daccò ne, Abega ne, Sissoko ne, Marcius 9. All.: Villa

BLACKS FAENZA: Ndiaye, Calbini 6, Vico 16, Poggi 14, Sirri ne, Dellachiesa ne, Magagnoli, Ammannato 11, Cavallero 12, Garavini ne, Fragonara 14. All.: Garelli

Arbitri: Tognazzo – Mammola

Note. Tiri da 2: Treviglio: 11/31, Faenza: 21/48; tiri da tre: Treviglio: 13/35, Faenza: 7/23; tiri liberi: Treviglio: 13/13, Faenza: 10/14; Rimbalzi totali: 49, Treviglio:, Faenza: 36