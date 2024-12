Si chiude con una sconfitta il 2024 dei Blacks che in casa di Fiorenzuola non giocano di certo la miglior gara della stagione. Poca attenzione in difesa e un attacco spuntato nei momenti chiave della partita fanno da corollario ad una serata da dimenticare che dovrà servire da lezione per il futuro, per non avere approcci troppo ‘morbidi’ alle partite soprattutto in trasferta.

Dopo il 5-0 iniziale, infatti, i Blacks subiscono il gioco di Fiorenzuola concedendo troppo in difesa soprattutto dall’arco (cinque le conclusioni da tre degli emiliani nel primo quarto), ma nonostante tutto restano a galla con l’attacco, anche se il 27-24 per i Bees al 10’’ fa suonare un pericoloso campanello d’allarme. Fiorenzuola continua a tenere alta l’aggressività e a segnare con percentuali incredibili (chiuderà con il 70% da due e il 43% da tre), mantenendo sempre il vantaggio fino all’intervallo toccando anche il +8, ma i Raggisolaris reggono comunque l’urto andando al riposo sotto 43-47.

I problemi arrivano al rientro in campo, perché l’attacco faentino produce soltanto 11 punti nel terzo quarto, mentre quello dei Bees continua a girare a meraviglia, regalando il 54-68 al 30’. Faenza riesce comunque a riaprire il match sul 61-70 al 32’ con la tripla di Magagnoli, ma Fiorenzuola è cinica nel trovare sempre i canestri al momento giusto e continua a mantenere il vantaggio intorno alla doppia cifra. L’ultimo sussulto faentino arriva con un gioco da tre punti di Poletti per il 73-80 a 3’dalla sirena finale, ma non basta, perché i Bees allungano e vincono con merito.

Fiorenzuola Bees – Blacks Faenza 84-77 (27-24; 47-43; 68-54)

FIORENZUOLA BEES: Biorac 8, Galassi 11, Bottioni 25, Clerici ne, Seck, Voltolini 8, Gaye 8, Sabic 17, Spizzichini 5, Negri 5. All.: Dalmonte

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Poletti 15, Calbini 9, Vico 8, Naccari ne, Poggi 13, Sirri ne, Magagnoli 15, Ammannato, Cavallero 9, Fragonara 8. All.: Garelli

Arbitri: Marenna – Fusari

Note. Tiri da 2: Fiorenzuola: 21/35, Faenza: 15/36; tiri da tre: Fiorenzuola: 12/28, Faenza: 9/27; tiri liberi: Fiorenzuola: 9/9, Faenza: 20/26; Rimbalzi totali: Fiorenzuola: 34, Faenza: 37

Uscito per falli: Seck, Spizzichini e Biorac