Non basta la spinta del PalaCattani a trascinare i Blacks alla vittoria. I faentini non brillano e così Piacenza vince con pieno merito, compiendo un passo importante verso la salvezza diretta. Questa sconfitta brucia, ma ora bisognerà rialzare la testa nei prossimi due scontri diretti con Mestre in casa (sabato 19 alle 20.30) e a Casale Monferrato (domenica 27 ore 18) per cercare la qualificazione diretta ai play off. Nella peggiore delle ipotesi ci sarà la strada dei play in per entrare nei quarti di finale.

I Blacks non hanno un buon approccio alla partita, sbagliando troppo in attacco e non mostrando attenzione, come dimostrano le 8 palle perse del primo quarto. Piacenza comanda i giochi portandosi avanti anche di dieci punti, ma Faenza resta sempre in scia pur non brillando, riuscendo a raggiungere la parità al 30’sul 57-57 grazie alle triple di Vico e Fragonara. Magagnoli dalla lunetta segna il 59-57 ed è proprio in quel momento in cui i Raggisolaris avrebbero dovuto piazzare la zampata decisiva e invece è la Bakery a costruire l’allungo. Un break di 18-2 (75-61) permette agli ospiti di ipotecare la vittoria, anche perché i Blacks segnano solo quattro punti nei primi sei minuti dell’ultima frazione. I Raggisolaris provano fino all’ultimo a rimontare, ma Piacenza non si fa sorprendere.

Blacks Faenza – Bakery Piacenza 73-83

BLACKS FAENZA: Poletti 22, Calbini 15, Vico 3, Camparevic ne, Poggi 5, Bendandi ne, Magagnoli 2, Ammannato, Cavallero 13, Garavini ne, Fragonara 13. All.: Garelli

BAKERY PIACENZA: Naoni 16, Perin 12, Morvillo, Longo 8, Zoccoletti 15, Blair 4, Fea 1, Chiti 5, Lanzi 9, Taddeo 13. All.: Salvemini

Arbitri: Scarfò – Riggio

Note. Parziali: 19-25; 37-41; 57-57. Tiri da 2: Faenza: 18/45, Piacenza: 20/39; tiri da tre: Faenza: 7/22, Piacenza: 11/25; tiri liberi: Faenza: 16/25, Piacenza: 19/18; Rimbalzi totali: Faenza: 43, Piacenza: 36

Usciti per falli: Magagnoli e Chiti