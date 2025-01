Non ci sono dubbi che il girone d’andata si sarebbe potuto e dovuto chiudere in maniera migliore. La sconfitta con la capolista Legnano, la prima al PalaCattani della stagione, non cancella comunque una prima parte di stagione positiva e sicuramente questo passo falso darà alla squadra ancora più motivazioni per rialzare subito la testa. Ci sono ancora diciannove partite da giocare e i Blacks devono ritornare il prima possibile quelli visti fino a due settimane fa, un obiettivo che tutti vogliono raggiungere sin dalla trasferta a Ragusa di domenica prossima che inaugurerà il girone di ritorno. La squadra ha carattere e trarrà di sicuro insegnamento da questa gara.

Il primo tempo ha visto una versione sbiadita dei Blacks come dimostrano i 24 punti segnati in venti minuti (7 dei quali nel secondo con 4 tiri liberi), bottino magro che ha portato Legnano a condurre 46-24 all’intervallo. La reazione nel secondo tempo c’è stata (-13 nel terzo quarto e -11 a due minuti dalla fine), ma Legnano è sempre stata brava a gestire il vantaggio e a segnare canestri pesanti ogni volta che i Raggisolaris si rifacevano sotto.

Blacks Faenza – Sae Scientifica Legnano 60-79 (17-25; 24-46; 43-64)

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Poletti 8, Calbini 19, Vico 11, Naccari, Poggi 12, Sirri ne, Bendandi ne, Magagnoli, Ammannato 2, Cavallero 3, Fragonara 5. All.: Garelli

SAE SCIENTIFICA LEGNANO: Lavelli ne, Agostini 6, Scali 9, Oboe 14, Quarisa 12, Gallizzi 8, Sodero 9, Raivio 12, Fernandez ne, Mastroianni 9. All.: Piazza

Arbitri: Giustarini – Frosolini

Note. Tiri da 2: Faenza: 16/34, Legnano: 18/40; tiri da tre: Faenza: 5/22, Legnano: 11/26; tiri liberi: Faenza: 13/16, Legnano: 10/12; Rimbalzi totali: Faenza: 35, Legnano: 37.