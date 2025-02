I Blacks non riescono a chiudere la settimana con un tris di vittorie, perdendo al PalaCattani con Capo d’Orlando, secondo squadra ad aver vinto sul campo faentino. Un passo falso che non modifica sostanzialmente la classifica (Faenza è ancora quarta insieme ai siciliani e con quattro punti di vantaggio sulle settime) e che è figlio di qualche errore di troppo in difesa e dei tanti problemi fisici con cui coach Garelli ha dovuto convivere. Oltre all’assenza di Poletti, c’erano Vico e Calbini non al meglio: l’argentino per il problema al polpaccio subito mercoledì scorso durante il derby a Imola e la guardia per colpa di un virus intestinale che aveva avuto nella notte precedente alla gara. Situazioni che sicuramente hanno inciso in un match così intenso, anche se la squadra ha dato tutto quello che aveva, mostrando grande spirito di sacrificio e unione, reagendo ancora una volta al meglio all’emergenza. Peccato per qualche disattenzione mostrata dalla metà del terzo quarto in avanti, ma sarà un ulteriore stimolo per rialzare subito la testa da domenica prossima, quando i Blacks ritorneranno al PalaCattani ospitando Saronno.

La partita è vibrante sin dall’inizio con i Blacks che allungano a fine secondo quarto grazie alle triple di Poggi e Cavallero che valgono il 39-34 del riposo lungo. Faenza continua a dettare il gioco e tocca il massimo vantaggio (48-37), ma Capo d’Orlando reagisce con un break di 14-4 e riapre i giochi portandosi a -1 (51-52). Nasce così un mach punto a punto, dove i siciliani tirano con alte percentuali offensive (31 punti nel solo ultimo quarto) e hanno il merito di piazzare due triple con Cecchinato, andando sull’80-74 a 2’’ dalla fine. I Raggisolaris provano a riordinare le idee, ma non segnano e così il canestro decisivo lo firma Jasaitis, sempre da tre punti: 83-74 a 1’22 dalla fine. Faenza getta il cuore oltre l’ostacolo spendendo le ultime energie fisiche: gli sforzi permettono soltanto di colmare il gap fino al -9. Capo d’Orlando vince 89-78.



Blacks Faenza – Infodrive Capo d’Orlando 78-89 (16-15; 39-34; 59-58)

BLACKS FAENZA: Ndiaye 8, Poletti ne, Calbini 14, Vico 4, Poggi 13, Sirri ne, Bendandi ne, Magagnoli 2, Ammannato 2, Cavallero 18, Fragonara 17. All.: Garelli

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO: Moltrasio 2, Cecchinato 10, Antonietti 7, Jasaitis 21, Marini 3, Furin 13, Barattini 15, Galipò 4, Malaventura ne, Fresno. All.: Bolignano

Arbitri: Antimiani – Lanciotti

Note. Tiri da 2: Faenza: 19/34, Capo d’Orlando: 20/37; tiri da tre: Faenza: 7/25, Capo d’Orlando: 12/27; tiri liberi: Faenza: 19/23, Capo d’Orlando: 13/15; Rimbalzi totali: Faenza: 30, Capo d’Orlando: 34