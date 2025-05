La Liofilchem si aggiudica il primo atto dei quarti di finale play off, confermando di essere un’ottima squadra con un incredibile potenziale. I Blacks restano in partita nei primi venticinque minuti poi subiscono la reazione degli abruzzesi che in attacco sono una macchina perfetta, segnando soprattutto da tre punti. Il secondo capitolo della serie si giocherà martedì 13 maggio alle 20.45 ancora in Abruzzo.

LA PARTITA

Nel primo quarto i Raggisolaris pagano le basse percentuali offensive e si ritrovano ad inseguire 9-23, rialzando la testa nel finale: la tripla di Vico vale infatti il 24-15 del primo riposo. Riordinate le idee, i faentini iniziano a giocare la loro pallacanestro sfiorando il -4 con Vico sul 31-38, ma Roseto ha il merito di piazzare sempre il canestro al momento giusto ogni volta in cui gli avversari provano a rifarsi sotto. All’intervallo si arriva con la Liofilchem avanti 45-31 poi ancora una volta i Blacks reagiscono e accorciano fino al 46-54 con Poggi e Calbini. Ma Roseto diventa incontenibile: gioca con grande intensità e sbaglia quasi nulla in attacco, trovando canestri con tutti i suoi giocatori soprattutto dall’arco. Il vantaggio al 30’ è 69-47 e supera i trenta punti nell’ultimo quarto, con Faenza che non regge l’urto e continua a faticare sotto canestro e in attacco, segnando soltanto quattro punti nei primi sei minuti. Nel finale Garelli pensa a gara 2 dando ampio spazio alle rotazioni.

LE DATE DELLA SERIE

GARA 2 Martedì 13 maggio ore 20.45: Roseto – Blacks

GARA 3 Venerdì 16 maggio ore 20.30: Blacks – Roseto

EVENTUALE GARA 4 Domenica 18 maggio ore 20: Blacks – Roseto

EVENTUALE GARA 5 Mercoledì 21 maggio ore 20.45: Roseto – Blacks

Liofilchem Roseto – Blacks Faenza 101-62

LIOFILCHEM ROSETO: Durante 2, Stankovic 5, Austikalnis 18, Donadoni 11, Dellosto 3, Guaiana 12, Buscicchio, Tsetserukou 17, Pastore 9, Traini ne, Tiberti 21, Sacchetti 3. All.: Gramenzi

BLACKS FAENZA: Poletti 4, Calbini 19, Vico 10, Poggi 7, Sirri 2, Magagnoli 4, Ammannato 1, Cavallero 11, Garavini ne, Fragonara 4. All.: Garelli

Arbitri: Esposito – Scaramellini

Note. Parziali: 24-15; 45-31; 69-47. Tiri da 2: Roseto: 20/35, Faenza: 16/29; tiri da tre: Roseto: 15/32, Faenza: 7/29; tiri liberi: Roseto: 16/18, Faenza: 9/16; Rimbalzi totali: Roseto: 42, Faenza: 28