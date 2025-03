Riordinare in fretta le idee e rialzare subito la testa. Questa è la lezione che arriva dalla gara di Agrigento, vinta con merito dai padroni di casa, ottimi in fase offensiva soprattutto nel primo tempo dove tirano con un 11/15 da tre punti. I Blacks come sempre lottano fino alla fine, ma pagano un calo di lucidità offensivo dalla metà del terzo quarto, dovuta anche alla stanchezza fisica e mentale, essendo la quinta gara in due settimane. Da martedì si torna in palestra per preparare al meglio l’ultima parte di stagione dove ci saranno otto gare determinanti.

Agrigento si mette in mostra nel primo tempo per i tanti tiri da tre segnati, dove spicca quello di Romeo da nove metri allo scadere del secondo quarto che vale il 52-41 dell’intervallo. I Blacks reagiscono al rientro dagli spogliatoi con un’ottima difesa e un attacco ficcante, trovando il -1 (57-58) con la tripla di Calbini. Agrigento è però brava ad interrompere l’ottimo momento degli avversari con un break di 12-3, ritornando sopra 70-60. Faenza prova a riaprire ancora i giochi, ma la Moncada segna canestri chirurgici al momento giusto, tanto che gli ospiti arrivano al massimo al -9 (70-79). Agrigento vince con merito, anche se lo scarto finale penalizza troppo i Blacks per quello che si è visto in campo.

Moncada Agrigento – Blacks Faenza 96-78 (25-24; 52-41; 70-62)

MONCADA AGRIGENTO: Rizzo ne, Caiazza 4, Piccone 8, Scarponi 21, Martini 21, Morici 12, Amorelli 3, Peterson, Disibio 9, Romeo 18. All.: Quilici

BLACKS FAENZA: Ndiaye, Calbini 25, Vico 5, Poggi 16, Sirri ne, Bendandi ne, Magagnoli 7, Ammannato 6, Cavallero 16, Garavini ne, Fragonara 3. All.: Garelli

Arbitri: Di Franco – Spinelli

Note. Tiri da 2: Agrigento: 21/34, Faenza: 17/30; tiri da tre: Agrigento: 13/23, Faenza: 9/24; tiri liberi: Agrigento: 15/19, Faenza: 17/22; Rimbalzi totali: Agrigento: 29, Faenza: 27