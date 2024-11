Passo falso a Desio. I Blacks giocano in casa della Rimadesio un match sotto tono e di questa prestazione dovranno fare tesoro per riprendere in fretta la marcia. Per la prima volta in stagione non si è vista la forza del collettivo che ha permesso di disputare un’ottima prima parte di campionato ed è la conferma di quanto sia determinante che tutti i giocatori siano protagonisti per vincere o per giocare buone partite, A Desio così non è stato ed inoltre la difesa poco attenta e le basse percentuali al tiro da tre punti (4/28) hanno reso lo scenario ancora più complicato. Proprio lo spirito del gruppo ha sempre permesso si rialzare la testa dopo una sconfitta e non ci sono dubbi che giovedì a Mestre si vedranno i veri Blacks.

LA PARTITA

Dopo un primo quarto combattuto e punto a punto, Desio passa a condurre grazie alle alte percentuali da tre punti (sei triple segnate nel solo primo tempo) e dal 20-22 si porta sul 32-22. Faenza reagisce affidandosi in attacco a Poletti, Cavallero e Poggi, ma non riesce a strappare l’inerzia alla Rimadesio, brava a continuare ad imporre il proprio ritmo di gioco. Proprio per questo motivo, quando i Raggisolaris si portano sotto 38-45, i padroni di casa allungano fino al 50-42 dell’intervallo.

I Blacks si compattano e trovano il -6 (48-54) ad inizio terzo quarto, ma Desio colpisce ancora una volta da tre punti e con il suo gioco veloce, arrivando avanti 73-59 alla fine del terzo quarto. Decisivo è però il break di 5-0 nel primo minuto e mezzo dell’ultimo periodo per il 78-59 che di fatto ipoteca la vittoria dei lombardi. Faenza ci prova comunque fino alla fine, ma non è proprio serata. Negli ultimi cinque minuti entra in campo Ndiaye che ben si comporta lottando contro pivot dalla lunga esperienza come Chiumenti, segnando anche tre punti.

Rimadesio Desio – Blacks Faenza 91-74 (24-22; 50-42; 73-59)

RIMADESIO DESIO: Bartninkas 11, Abijo, Perez 9, Tornari 9, Chiumenti 10, Torgano 6, Albique 10, Fumagalli 6, Cipolla 16, Mazzoleni 9, Elli 5. All.: Gallazzi

BLACKS FAENZA: Ndiaye 3, Poletti 20, Calbini 6, Vico 1, Naccari, Zangheri, Poggi 16, Garavini, Dincic, Sirri, Cavallero 18, Fragonara 10. All.: Garelli

Arbitri: Guarino – Palazzo

Note. Tiri da 2: Desio: 22/37, Faenza: 22/41; tiri da tre: Desio: 12/28, Faenza: 4/20; tiri liberi: Desio: 11/16, Faenza: 18/23; Rimbalzi totali: Desio: 37, Faenza: 28