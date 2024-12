È amara la trasferta dei Blacks a Capo d’Orlando, ritornata a casi a mani vuote, perdendo un match che avrebbero potuto vincere, pur se l’Infodrive ha assolutamente meritato. Gli alti e bassi avuti durante la partita, il 18% da tre punti, e gli episodi sfortunati nel finale con due triple fallite in pochi secondi che sarebbero potute valere la rimonta, sono la sintesi di un match che deve essere un importante insegnamento per la squadra per essere ancora più concentrata nelle prossime gare. Fino ad ora i Blacks hanno sempre imparato dalle sconfitte e reagito dalla gara successiva e dunque domenica al PalaCattani contro Vicenza ci vuole il pubblico delle grandi occasioni per sostenere i ragazzi, anche perché sarà l’ultima gara casalinga del 2024.

Non possiamo non complimentarci con i sei nostri tifosi presenti a Capo d’Orlando, l’ennesima dimostrazione (ma non ne avevamo bisogno) di quanto amore ci sia nei confronti della squadra.

LA PARTITA L’Infodrive parte con un break di 11-0 diventato 16-4 al 5’, ma i Blacks reagiscono con un break da applausi firmato da Vico e Fragonara ed è proprio il playmaker a segnare il 2/2 dalla lunetta che vale il 23-22 faentino alla fine del primo quarto. I Raggisolaris continuano ad avere l’inerzia del match grazie anche alla difesa e con Calbini si portano sul 37-27. Capo d’Orlando non molla e risponde con tre triple consecutive (36-37) passando anche a condurre, ma all’intervallo si arriva nel massimo equilibrio 42-42.

Nel secondo tempo il match diventa più fisico e si segna di meno con i Blacks che non approfittano degli errori degli avversari, allungando soltanto fino al 53-48. Quando l’Infodrive ritorna a segnare, piazza un break di 8-0 per il 63-55 e questa volta è Faenza a smarrire la via del canestro, grazie anche ai rimbalzi conquistati dai siciliani. Nell’ultimo minuto, sotto 65-70, Cavallero e Poletti non hanno fortuna dall’arco e così Calbini deve ricorrere al fallo sistematico. Poletti segna il 67-72 a 23’’ dalla fine e Poggi non trova il canestro della speranza venendo stoppato.

TABELLINI

Infodrive Capo d’Orlando – Blacks Faenza 72-67 (22-23; 42-42; 55-54)

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO: Moltrasio 3, Cecchinato 13, Antonietti 9, Jasaitis 8, Marini 8, Pagano ne, Furin 10, Barattini 6, Malaventura, Fresno 15. All.: Bolignano

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Poletti 13, Calbini 7, Vico 9, Naccari, Zangheri ne, Poggi 14, Dincic 4, Sirri ne, Cavallero 4, Fragonara 16. All.: Garelli

Arbitri: Di Gennaro – Lilli

Note. Tiri da 2: Capo d’Orlando: 18/43, Faenza: 18/36; tiri da tre: Capo d’Orlando: 8/30, Faenza: 4/22; tiri liberi: Capo d’Orlando: 12/16, Faenza: 19/21; Rimbalzi totali: Capo d’Orlando: 45, Faenza: 38