I Blacks conquistano i play off. La vittoria contro Casale Monferrato nel secondo turno play in, regala ai faentini il quarto di finale contro Roseto, sfida che inizierà domenica in Abruzzo. Prima di parlare della partita bisogna dare merito alla Novipiù di aver dato tutto nonostante i tanti infortuni (Martinoni, Rupil e Wojciechowski), una situazione che i Raggisolaris conoscono bene, avendola dovuta affrontare da febbraio a marzo, e che ha negato una migliore posizione di classifica che avrebbero meritato.

Sarà l’ottava volta che i Raggisolaris disputeranno i play off nel campionato di serie B nelle dieci stagioni disputate (si esclude chiaramente la 2019/20 interrotta per il Covid).

In un PalaCattani che ha risposto alla grande con il tifo delle grandi occasioni, si gioca un match dai ritmi veloci e all’insegna dell’equilibrio. Cinque punti consecutivi regalano il primo allungo faentino (23-17) poi Casale Monferrato reagisce e si porta avanti 27-25, trascinata da Stazzonelli che in attacco sopperisce alla prestazione opaca di Pepper, ben bloccato dalla difesa di casa. Nel momento più difficile della gara, i Blacks non di disuniscono e rispondono con tre triple consecutive di Fragonare per il 34-27 andando poi al riposo avanti 45-36. Da sottolineare la prestazione balistica del playmaker con 24 punti e 6/11 da tre punti.

Nel secondo tempo Faenza tocca il 51-41 poi la Novipiù ricuce fino al 47-51, ma i Blacks vogliono vincere ad ogni costo e piazzano l’allungo decisivo. Il gioco di squadra e un attacco ficcante permettono di toccare il 68-54 al 30’ e il 74-54 al 32’ grazie al solito Fragonara: il match finisce qui. Casale Monferrato è infatti a corto di energie e tira con basse percentuali, mentre Faenza è lucida e gestisce il vantaggio fino alla fine. Nel finale entrano anche i giovani e si rivede Tartaglia, tornato in campo dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio destro avvenuto lo scorso novembre.



Blacks Faenza – Novipiù Casale Monferrato 82-66 (25-21; 45-36; 68-54)

BLACKS FAENZA: Poletti 3, Calbini 17, Vico 1, Dellachiesa, Poggi 11, Sirri, Tartaglia, Magagnoli 3, Ammannato 2, Cavallero 20, Garavini, Fragonara 24. All.: Garelli

CASALE MONFERRATO: Basta, Vecerina 8, Rupil ne, Bertaina, Vurchio, Guerra 8, Stazzonelli 25, Martinoni ne, Ravioli, Pepper 9, Dia 8, Marcucci 6. All.: Corbani

Arbitri: Di Franco – Di Luzio

Note. Tiri da 2: Faenza: 18/38, Casale Monferrato:; tiri da tre: Faenza: 9/28, Casale Monferrato: 17/37; tiri liberi: Faenza: 19/22, Casale Monferrato: 7/39; Rimbalzi totali: Faenza: 48, Casale Monferrato: 42