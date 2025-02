Meritano solo applausi i Blacks che in casa della capolista Legnano giocano una gara di grande carattere, reagendo all’emergenza e trovando un aiuto determinante dai ragazzi dell’Under 19 Eccellenza, bravissimi a farsi trovare pronti. Alle assenze di Poletti e Cavallero, si aggiunge quella di Magagnoli, out per un problema muscolare alla coscia, defezione che riduce le rotazioni. Ma come sempre in casa faentina nessuno si piange addosso, perché nel momento del bisogno entra in scena la forza del gruppo. La squadra gioca una partita di cuore e carattere con Bendandi, Garavini e Sirri che danno un grande contributo come il solito Ndiaye, sempre più a proprio agio in serie B. L’unione e lo spirito di sacrificio diventano un’arma fondamentale, tanto che la capolista Legnano deve sudare fino all’ultimo per vincere, segnando il canestro decisivo a 38’’ dalla fine. Ora la speranza è che l’infermeria si inizi a svuotare, ma non ci sono dubbi che anche mercoledì in casa con Omegna si vedrà una grande prestazione dei Blacks, spinti dal tifo del PalaCattani.

I Raggisolaris mostrano subito grande aggressività passando a condurre nel primo quarto (16-12) poi Legnano li sorpassa, ma non riesce mai ad esprimere il proprio, gioco arrivando all’intervallo avanti 37-33. Le triple di Sodero regalano il 56-44 ai lombardi, ma Faenza non si scompone e risponde alla grande, trovando il -3 con Ammannato (67-70) al 32’. Raivio prova a piazzare l’allungo decisivo riportando i suoi sul + 12 (70-58) e ancora una volta i Blacks rispondono, ritornando sotto 72-76 grazie al canestro di Poggi a meno di un minuto dalla fine. A 38’’ dalla sirena Oboe segna la tripla decisiva poi Sodero dalla lunetta chiude i conti.

Sae Scientifica Legnano – Blacks Faenza 81-72 (21-20; 37-33; 60-53)

SAE SCIENTIFICA LEGNANO: Lavelli ne, Agostini 10, Veronesi ne, Scali 2, Oboe 8, Quarisa 4, Gallizzi 4, Sodero 18, Colombo ne, Raivio 26, Fernandez 4, Mastroianni 5. All.: Piazza

BLACKS FAENZA: Ndiaye 2, Calbini 18, Vico 15, Sirri, Poggi 19, Garavini, Bendandi 2, Magagnoli ne, Ammannato 9, Dellachiesa ne, Fragonara 7. All.: Garelli

Arbitri: Rubera – Licari

Note. Tiri da 2: Legnano: 17/38, Faenza: 21/44; tiri da tre: Legnano: 12/28, Faenza: 6/21; tiri liberi: Legnano 11/13:, Faenza: 12/14; Rimbalzi totali: Legnano: 45, Faenza: 33.