Riscatto Blacks. I faentini giocano una gara di grande orgoglio e carattere, mostrando che la prestazione di domenica scorsa è stato soltanto un incidente di percorso. Vince ancora Roseto, che si porta 2-0 nella serie, ma i Raggisolaris escono dal campo a testa alta e pronti a farsi valere anche nella terza sfida in programma venerdì alle 20.30 al PalaCattani.

LA PARTITA

Ottimo avvio di gara dei Blacks che volano subito sull’8-0 e allungano sul 15-5. L’aggressività e l’intensità permettono di pareggiare la fisicità di Roseto, ma è soprattutto dal lato mentale dove i manfredi si fanno valere, reagendo molto bene all’aggancio degli avversari sul 15-15. Il primo quarto finisce con gli ospiti avanti 22-17 poi Roseto prova l’allungo, ma Faenza non permette la fuga e con Cavallero e Vico arriva all’intervallo sotto di un solo punto: 41-42. Il match continua all’insegna dell’equilibrio e dell’agonismo e l’episodio decisivo arriva ad inizio ultimo periodo, quando Roseto piazza il break del 79-63. I Blacks pagano i soli 5 punti segnati nei primi sei minuti, ma ancora una volta rialzano la testa e lottano fino all’ultimo secondo.

Liofilchem Roseto – Blacks Faenza 88-73 (17-22; 42-41; 65-58)

LIOFILCHEM ROSETO: Durante 16, Stankovic ne, Austikalnis 11, Donadoni 14, Dellosto 5, Guaiana 8, Buscicchio ne, Tsetserukou, Pastore 15, Traini ne, Tiberti 14, Sacchetti 5. All.: Gramenzi

BLACKS FAENZA: Poletti 3, Calbini 14, Vico 10, Poggi 5, Sirri ne, Magagnoli, Ammannato 3, Cavallero 24, Garavini ne, Fragonara 14. All.: Garelli

Arbitri: Manco – Lanciotti

Note. Tiri da 2: Roseto: 17/33, Faenza: 12/29; tiri da tre: Roseto: 13/33, Faenza: 11/27; tiri liberi: Roseto: 15/22, Faenza: 16/25; Rimbalzi totali: Roseto: 44, Faenza: 34

Uscito per falli: Durante

LE DATE DELLA SERIE

GARA 3 Venerdì 16 maggio ore 20.30: Blacks – Roseto

EVENTUALE GARA 4 Domenica 18 maggio ore 20: Blacks – Roseto

EVENTUALE GARA 5 Mercoledì 21 maggio ore 20.45: Roseto – Blacks

PREVENDITA GARA 3 I biglietti saranno in vendita: Martedì: nella sede di via Nazario Sauro dalle 10 alle 13 e al Campus dalle 17 alle 19; Mercoledì: nella sede di via Nazario Sauro dalle 10 alle 13 e al Campus dalle 17 alle 19; Giovedì: al Campus dalle 17 alle 19; Venerdì: nella sede di via Nazario Sauro dalle 10 alle 13; Online su LiveTicket

Il giorno della partita le biglietterie resteranno chiuse.

Prezzi ridotti per abbonati; 10-18 anni; over 65; accompagnatori dei tesserati Raggisolaris Academy, Faenza Basket Project e Aviators LugoPrezzi: – Tribuna Gold: Intero: 20€, Ridotto: 15€; Tribuna Silver: Intero: 15€, Ridotto: 12€; Distinti\Curve: Intero: 12€, Ridotto: 8€; Settore Ospiti: Intero: 15€, Ridotto (10-18 anni; over 65): 12€.