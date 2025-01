Dopo un primo tempo giocato alla pari, l’OraSì mette la testa avanti all’inizio della ripresa, conducendo la gara fino a due minuti dal termine quando due triple consecutive permettono ai padroni di casa di ottenere la vittoria.

Ravenna inizia il match nel migliore dei modi, realizzando un parziale di 11-2 innescato dai canestri di Dron e Crespi, che costringe subito i padroni di casa al primo time-out della gara. Col passare dei minuti, Salerno prova a rientrare in partita, ma viene tenuta a distanza dall’OraSì grazie alla difesa di squadra ed a una buona circolazione di palla, suggellata dalla schiacciata di Ferrari dopo l’assist di Crespi. Negli ultimi minuti, le due squadre faticano a trovare con continuità il canestro, ma gli ultimi due punti realizzati dalla media da Dron, segnano l’11-19 alla fine del primo quarto.

All’inizio della seconda frazione, ad aprire le marcature è la squadra campana, che prova a tornare a contatto, ma la risposta di Ravenna non si fa attendere, ed arriva grazie a Ferrari che affonda la schiacciata del più sei in transizione. A metà del secondo periodo, gli ospiti faticano a realizzare con continuità, ma la conclusione di Brigato in penetrazione e quella di Gay dalla distanza restituiscono fiducia ai giallorossi, che si riportano in vantaggio. Nell’ultimo minuto è ancora il numero 44 a trascinare i suoi, prima rubando la palla che innesca il contropiede di Munari, e poi con l’ultimo difficile canestro, che chiude il primo tempo col punteggio di 26-33.

Alla ripresa dopo l’intervallo lungo, Ravenna torna a segnare anche dalla distanza, con lo stesso Munari che apre le marcature realizzando la seconda tripla della sua partita, a cui fanno seguito i due liberi segnati da Gay che riportano il vantaggio dell’OraSì sopra la doppia cifra. Il buon momento degli ospiti continua con lo scorrere del cronometro, ed a poco più di quattro minuti dalla fine del quarto, i bizantini raggiungono il massimo vantaggio grazie alla tripla di Gay, seguita da quella di Munari. Negli ultimi due minuti della frazione, Ravenna gestisce il proprio vantaggio, ancora una volta grazie a Munari, prima autore del canestro dalla distanza e poi bravo a rubare la palla agli avversari nell’ultima azione, decretando il 36-49 alla fine del terzo periodo.

L’inizio dell’ultimo quarto è segnato da una grande intensità da parte di entrambe le squadre, che raggiungono subito il bonus. In più di un’azione, infatti, Salerno pressa l’OraSì a tutto campo, ma i giallorossi mantengono la leadership del match grazie al fallo e canestro di Tyrtyshnyk, seguito da una tripla dello stesso giocatore ucraino. A poco meno di due minuti dalla fine, però, Salerno riesce ad invertire l’inerzia del match, realizzando due triple consecutive e portandosi in vantaggio di tre lunghezze. L’OraSì non riesce a concretizzare l’ultimo tentativo, uscendo sconfitta per 68-63.

Dopo aver concluso con la partita odierna il girone d’andata, Ravenna tornerà in campo domenica prossima alle ore 18, per provare ad ottenere la prima rivincita dell’anno, in trasferta a Chiusi.

Le parole di coach Gabrielli: “Dopo pochi minuti dall’inizio del match avevamo indirizzato la partita a nostro favore. Come spesso succede, però, negli ultimi cinque minuti pesa molto l’esperienza. Abbiamo concesso rimbalzi offensivi che non dovevamo concedere, ed i loro giocatori più esperti, come Duranti, Mei e Stanic, quando hanno visto che potevano, hanno affondato il colpo. Giocatori di questo tipo, anche se hanno pochi punti sul tabellino, sono abituati a giocare partite combattute, capiscono il momento e ti saltano addosso. Loro hanno schierato cinque piccoli, io ho tenuto per un po’ di minuti in panchina Crespi per adeguarmi e favorire i cambi difensivi, ma col senno del poi forse sarebbe stato meglio non toglierlo. Negli ultimi quattro minuti ci hanno messo in difficoltà, impedendoci di sviluppare un gioco efficace.”

Le parole di Munari: “Penso che sia stata una gara interpretata nel modo corretto e che abbiamo passato in controllo per la maggior parte dei quaranta minuti. Abbiamo però commesso troppi errori nell’ultimo quarto, dove avremmo dovuto rimanere più lucidi e consolidare una vittoria che meritavamo. Nel terzo periodo siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo alla partita, sia in attacco che in difesa ma, come già detto, la mancanza di lucidità e troppi errori sui due lati del campo hanno fatto la differenza. Dispiace molto per l’impegno che la squadra ci sta mettendo.”

TABELLINI:

Salerno-Ravenna 68-63

Salerno: Kekovic 12, Chaves 19, Matrone 9, Stanic 4, Candotto 2, Cappelletti 0, Mei 6, Misolic 4, Favali 4, Duranti 8, Biccardi n.e., Annarumma n.e.

Ravenna: Brigato 2, Ferrari 6, Munari 13, Crespi 5, Casoni 5, De Gregori 6, Tyrtyshnyk 8, Dron 9, Gay 9, Allegri n.e