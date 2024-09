La società e lo staff tecnico del Basket Ravenna sono contenti di annunciare che Gabriel Dron sarà il capitano dell’OraSì nella stagione sportiva 2024/2025. Il playmaker classe 2002 è reduce da una stagione da 9,2 punti con il 44% al tiro da due, in 25 minuti di media ed erediterà il ruolo che nella passata stagione è appartenuto a Francesco Bedetti.

“Sono molto contento di ricoprire il ruolo di capitano quest’anno. – commenta lo stesso Gabriel – È stata una notizia un po’ inaspettata poiché sono ancora abbastanza giovane, ma cercherò di dare il massimo per Ravenna, per la squadra e per ricambiare la fiducia che mi è stata data quest’anno.”