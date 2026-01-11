Un finale di gara amaro non regala alla Tema Sinergie la vittoria a San Severo, facendole perdere anche il doppio confronto con i pugliesi. Un passo falso che potrà essere tranquillamente cancellato nelle prossime settimane essendoci ancora tante gare da giocare, ma di sicuro bisognerà far tesoro degli errori commessi per limitare gli alti e bassi visti in Puglia.

Dopo un primo quarto equilibrato, San Severo prova a gettare le basi per la fuga andando sul 36-31, ma Vettori non ci sta e insieme a Fumagalli confeziona la rimonta che vale il sorpasso all’intervallo: 41-38. Al rientro in campo è però l’Allianz Pazienza ad essere protagonista segnando 16 punti nei primi quattro minuti e allungando fino al 58-47. Nel momento più duro del match e con un clima molto caldo sugli spalti con i tifosi di casa che si fanno sentire, la Tema Sinergie sfoggia il solito carattere e ribalta il match. Van Ounsem diventa il terminale offensivo ed è decisivo per ricucire il passivo sul 62-63 al 30’ poi passa il testimone a Fumagalli che con due giocate da tre punti consecutive porta Faenza avanti 76-68 al 35’. Sarebbe il momento di piazzare il colpo del ko, ma i Raggisolaris non lo fanno e San Severo risorge con un break di 10-0 passando a condurre 78-76. Il finale è amaro: Fragonara sull’82-80 per i pugliesi segna un 1/3 dalla lunetta a 20’’ dalla fine poi sull’84-81 fallisce una tripla dall’angolo ‘per colpa’ della pressione difensiva degli avversari. Poi è Bugatti dalla lunetta a scrivere il definitivo 86-82.

Allianz Pazienza San Severo – Tema Sinergie Faenza 86-81 (22-20; 38-41; 63-62)

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Lucas 15, Morelli 6, Mobio 10, Gattel 3, Todisco 4, Miglio ne, Petrushevski ne, Ndour 6, Gherardini 16, Bandini, Scredi 5, Bugatti 21. All.: Bernardi

TEMA SINERGIE FAENZA: Tartaglia ne, Rinaldin 3, Mbacke 7, Vettori 21, Van Ounsem 24, Romano, Longo 4, Fragonara 5, Santiangeli 7, Fumagalli 10. All.: Pansa

Arbitri: Maschietto – Spinello – Toffali

Note. Tiri da 2: San Severo: 21/43, Faenza: 23/44; Tiri da 3: San Severo: 6/20, Faenza: 5/20; Tiri liberi: San Severo: 26/31, Faenza: 20/28; Rimbalzi totali: San Severo: 42, Faenza: 36

Uscito per falli: Mbacke