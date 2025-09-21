L’OraSì Basket Ravenna inizia il campionato con il piede giusto, conquistando una preziosa vittoria in trasferta al PalaCasoria contro Casoria (74-65), al termine di una gara intensa e ben gestita nei momenti chiave.

Ottimo avvio dei giallorossi, subito efficaci in difesa e soprattutto in attacco, portano rapidamente Casoria in bonus e allungano fino al +9, trascinata dai canestri di Brigato (8 punti nei primi 5 minuti). Una buona solidità difensiva e una grande intensità consentono di chiudere avanti 18-10 il primo quarto.

Nel secondo periodo i padroni di casa provano a rientrare con due triple consecutive, ma l’OraSì riesce a mantenere la lucidità.

Fondamentali le soluzioni offensive trovate da Jakštas, dominante sotto entrambi i canestri, e Dron, protagonista con difese e contropiede. Casoria accorcia nuovamente nel finale, ma i ragazzi di coach Auletta vanno all’intervallo lungo avanti di cinque punti, 38 a 33.

Il terzo quarto si dimostra da subito molto fisico e a basso punteggio: il capitano Dron guida i compagni con ottimi passaggi e Ravenna mantiene il vantaggio, nonostante gli avversari mettano a segno buoni canestri a più riprese alzando la pressione.

Nel finale Jakštas e Naoni firmano punti pesanti proprio quando serve per un terzo quarto molto combattuto che vede un 50-46 alla fine.

Nell’ultimo periodo i giallorossi mantengono calma e organizzazione: nei primi minuti i protagonisti sono nuovamente Jakštas e Dron che aumentano il vantaggio fino a +11.

Cena firma due canestri consecutivi molto pesanti che allungano ancora e permettono di controbattere al tentativo di rimonta di Casoria. Negli ultimi possessi Ravenna gestisce bene il ritmo e con ottime decisioni in cabina di regia chiude il debutto stagionale con il punteggio di 65-74.

Le parole di Gabriel Dron:

“È stato bello finalmente ricominciare il campionato, farlo con una vittoria fuori casa è stata la cosa migliore che potesse capitarci, sia per l’umore della squadra sia perché ci siamo resi conto che siamo tutti sulla stessa linea, dallo staff tecnico fino a tutti i giocatori.

Siamo partiti molto bene e siamo riusciti a condurre per tutta la partita, pur con qualche alto e basso, soprattutto quando non abbiamo rispettato il piano partita. Eravamo molto preparati difensivamente ma abbiamo subito qualche canestro di troppo per distrazione, è comunque la prima partita e credo che sia stata una bella prova da parte di tutti.

Torneremo in Campania contro Caserta molto carichi, anche grazie al turno di riposo che ci attende. Sono contento della mia prestazione, ma lo sono ancora di più per la squadra, che è sempre rimasta unita anche nei momenti meno brillanti. Forza Ravenna sempre”.

Tabellino:

PSA Basket Casoria OraSì Ravenna 65-74

PSA Basket Casoria: Petracca 14, Giorgi 12, Taddeo 11, Hahn 9, Berra 6, Ruggiero 6, Mehmedoviq 5, Seck 1, Rota 1, Spizzichini 0

OraSì Ravenna: Dron 20, Jakstas 13, Brigato 9, Cena 9, Ghigo 8, Naoni 7, Paolin 6, Feliciangeli 2, Morena 0, Paiano (n.e).