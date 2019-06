Dopo un primo anno di collaborazione in qualità di sponsor, E-Work ha deciso di entrare in maniera più importante nel progetto della nostra società e per la prossima stagione sarà lo sponsor principale della nostra squadra di A2.

E-Work è una società operativa dall’inizio del 2000 per offrire i migliori servizi alle imprese nel settore dell’intermediazione della manodopera.

In un mondo del lavoro in continua evoluzione, E-work è il partner ideale con servizi disegnati su misura per le necessità delle imprese, è una Società in grado di affrontare e gestire le necessità di compagnie multinazionali e corporate, enti pubblici, aziende dal profilo nazionale e regionale e gruppi local.

Sono presenti in quasi tutte le regioni italiane e grazie alle sue divisioni specialistiche di settore, è in grado di anticipare gli scenari del mercato del lavoro per ogni azienda partner ed accompagnarla nelle scelte quotidiane e future. E-work serve annualmente oltre 1200 aziende e 40 mila persone.

E-Work ha creato anche una catena di “caffetterie del lavoro”, pensate per creare un ponte tra lo svago e il mondo lavorativo. Oltre al servizio bar, gli e-workafé, presente anche a Faenza presso il complesso dei Salesiani, offrono spazi per riunioni, incontri di lavoro e studio, Wi-Fi gratuito con tablet dedicati, un servizio di book crossing e un collegamento diretto con i locali dell’agenzia, dove è possibile proporre il proprio CV o sostenere un primo colloquio conoscitivo.

E-work è da sempre vicina al mondo dello sport con interventi mirati di sostegno nel mondo del volley Femminile con la UYBA Volley, del basket maschile con la Vanoli Cremona e del calcio con il Parma Calcio.

E’ quindi con grande soddisfazione ed orgoglio che Faenza Basket Project comunica la scelta di E-WORK di voler abbinare il proprio nome, in qualità di Main Sponsor per la nostra squadra di A2, augurandosi di ripagare con i risultati e con grandi soddisfazioni, la fiducia che hanno riposto nel nostro progetto.