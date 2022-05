L’OraSì Ravenna ha vinto il primo round dei quarti, superando Torino al termine di un match altamente spettacolare, sotto il sostegno incessante dei 1150 tifosi giallorossi giunti a Faenza. Ma i playoff non si fermano e domani alle 20.30 al PalaCattani è già tempo di gara2.



Prevendita in sede dalle 9 alle 11 e iniziative

Domani mattina sarà attiva la prevendita dei biglietti presso la sede di viale della Lirica 21 dalle ore 9 alle ore 13. La biglietteria del PalaCattani aprirà alle 18.30, due ore prima della palla a due.

Confermata la promozione per i ragazzi dei settori giovanili delle squadre della provincia, che entreranno al prezzo simbolico di 1 euro. I costi dei tagliandi vanno dai 17 euro del parterre ai 12 della tribuna secondo anello, fino ai 10 della curva. Settore ospiti 12 euro.

La prevendita è attiva anche sul circuito vivaticket:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/g2-ravenna-orasi-vs-reale-mutua-torino/180692

Per ogni info: 0544 450598

Ospite la squadra della Pietro Pezzi, neopromossa in serie B di volley

Nell’ottica della collaborazione con le società del territorio, dopo il Ravenna Women di calcio femminile domani sera sarà ospite al palazzo dello sport la squadra della Pietro Pezzi, appena promossa in serie B maschile di volley. La società ravennate proprio ieri si è imposta con un netto 0-3 sul campo di Busseto nella gara decisiva dei playoff, conquistando uno storico risultato.

Dal campo, parola ai protagonisti

Queste le parole del post partita di ieri, rilasciate in sala stampa dai protagonisti:

Alessandro Lotesoriere (allenatore): “Sono molto contento di questa prima vittoria e dell’ambiente che abbiamo respirato, sappiamo che sarà una serie lunga con contenuti tecnici e fisici importanti. Abbiamo speso tantissimo e lunedì prevedo una battaglia ancora più difficile: per questo aspetto i nostri tifosi ancor più numerosi perché abbiamo bisogno del loro supporto”.

Lewis Sullivan (giocatore): “In gara2 servirà grande energia e ognuno di noi deve continuare a portare uno spirito positivo. Bisognerà restare dentro la partita e farsi trovare pronti. Naturalmente servirà anche la spinta dei nostri tifosi, perché è davvero importante per noi sentire la loro carica”.

Davide Denegri premiato come MVP De Stefani Mercedes Benz

Prima della partita verrà premiato Davide Denegri, vincitore del premio MVP assegnato dal pubblico sui social e targato De Stefani, concessionaria Mercedes Benz per Ravenna e provincia. Il numero undici giallorosso è stato il giocatore più votato nella stagione 2021/22 collezionando per 10 volte il premio di MVP di giornata. Sono stati oltre tremila i voti espressi nelle 30 gare di regular season, a conferma del crescente coinvolgimento dell’iniziativa, giunta quest’anno alla quarta edizione.