L’OraSì Ravenna gioca una gara solida e di carattere sul campo di una delle squadre più attrezzate del campionato, ma deve arrendersi nel finale alla JuveCaserta, che si impone 80-72 dopo una partita combattuta e ben giocata per lunghi tratti dai giallorossi.

Ottimo inizio di gara per i ragazzi di coach Auletta: Jakštas apre con due triple consecutive e guida l’attacco ravennate, mentre la squadra difende con ordine, costringendo Caserta a tiri difficili. Il primo quarto, equilibrato e a basso punteggio, si chiude sul 18-18, con Jakštas già in doppia cifra.

Nel secondo periodo l’OraSì alza l’intensità difensiva e piazza un parziale di 14-2, portandosi sul +10 grazie anche alla precisione di Ghigo dalla lunetta (4 su 4) e alla continuità sotto canestro di Jakštas. Nel finale però Caserta reagisce e accorcia, andando all’intervallo lungo sotto di due lunghezze (38-40).

Nella ripresa Dron apre con una tripla da distanza siderale e mantiene vivo il vantaggio romagnolo. Caserta trova la parità a metà quarto, ma l’OraSì risponde con Naoni e Brigato, protagonisti del break che riporta i giallorossi avanti fino al 58-63 finale.

Nell’ultimo periodo Caserta trova energia e ritmo davanti al proprio pubblico: i bianconeri mettono la testa avanti a sei minuti dal termine e, grazie a due triple pesanti, consolidano il vantaggio. Nonostante i tentativi di reazione dei giallorossi, il finale premia i padroni di casa con il punteggio di 80-72.

Le parole di Rolandas Jakstas:

“Per tre quarti abbiamo fatto un ottimo lavoro in difesa e questo ci ha permesso di trovare ritmo anche in attacco. Nell’ultima e più importante parte di gara, però, abbiamo concesso qualche canestro facile e questo ha influenzato anche il nostro gioco offensivo. Sappiamo che possiamo fare di meglio e che dobbiamo riuscire a mantenere la stessa intensità per tutta la partita. Io personalmente ad inizio gara ho trovato buoni tiri, ma poi ho avuto qualche problema di falli che mi ha tolto un po’ di ritmo.

Ora finalmente ci aspetta la prima partita in casa: stiamo lavorando tanto per dare il massimo. Spero che tutti i tifosi abbiano sentito la mancanza del basket, noi siamo pronti a lottare, e speriamo che anche loro lo siano”.

Tabellino:

Paperdi Juvecaserta OraSì Basket Ravenna 80-72

Paperdi Juvecaserta

Iannotta (n.e), Vecerina 7, Sorbo (n.e), Laganà 13, Lo Biondo 0, Radunic 17, Hadzic 15, Ky-lee (n.e), Brambilla 5, D’argenzio 14, Nobile 9

OraSì Basket Ravenna

Naoni 11, Dron 16, Feliciangeli 0, Paolin 3, Jakstas 17, Ghigo 11, Cena 6, Paiano (n.e), Brigato 8, Morena 0.