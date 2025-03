Il ritorno di Poletti dopo quasi due mesi di assenza è stata la grande notizia della serata, perché i Blacks potranno avere anche il loro pivot nella volata finale lunga sei partite per conquistare i primi sei posti che partirà sabato 22 in casa di Crema. In quella occasione ci sarà con tutta probabilità anche Magagnoli, tenuto a riposo precauzionale con San Vendemiano per un problema alla schiena. Parlando invece della gara con la Rucker, bisogna partire dal fare i complimenti ai veneti per la grandissima prestazione offensiva, anche se la difesa faentina non sempre è stata attenta. Ora i Raggisolaris potranno sfruttare la pausa per la Coppa Italia avendo due settimane per allenarsi e per recuperare le energie fisiche e nervose spese in questi due mesi in cui hanno dovuto sempre far fronte agli infortuni, ma dove sono sempre stati encomiabili per la forza del gruppo che hanno messo in campo.

San Vendemiano dimostra di essere in grande giornata offensiva già nel primo quarto segnando 37 punti, ma anche i Blacks non sono da meno, mettendone a referto 29. Lo stesso filo conduttore del secondo periodo, terminato 61-57 per gli ospiti. La svolta del match arriva dopo il canestro di Poggi del 61-63, perché la Rucker piazza un break di 20-0 in cinque minuti e passa a condurre 83-61, prendendosi l’inerzia del match. Nonostante il buon vantaggio le percentuali offensive non calano (16 sono le triple segnate) come la voglia di lottare dei faentini fino all’ultimo secondo. Finisce 114-90 per Sanve.

Blacks Faenza – Rucker San Vendemiano 90- 114

BLACKS FAENZA: Ndiaye 4, Poletti 17, Calbini 9, Vico 12, Poggi 15, Sirri ne, Bendandi ne, Magagnoli ne, Ammannato, Cavallero 18, Garavini ne, Fragonara 15. All.: Garelli

RUCKER SAN VENDEMIANO: Tassinari 5, Zacchigna 12, Antelli 13, Tadiotto 2, Oxilia 21, Gluditis 19, Fabiani 4, Dalla Cia, Preti 25, Visentin, Cacace 7, Donda 6. All.: Aniello

Arbitri: Spessot – Andreatta

Note. Parziali: 29-37; 57-61; 70-93. Tiri da 2: Faenza: 15/32, San Vendemiano: 23/40; tiri da tre: Faenza: 10/31, San Vendemiano: 16/26; tiri liberi: Faenza: 30/38, San Vendemiano: 20/23; Rimbalzi totali: Faenza: 32, San Vendemiano: 36

Usciti per falli: Poggi e Zacchigna