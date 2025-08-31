Un carattere da applausi e un gruppo che ha già conquistato i tifosi. Si può riassumere così l’amichevole con Jesi, ottima squadra che ha mostrato tutto il suo valore pur priva di Toniato e dell’islandese Palsson impegnato all’Europeo. Una gara nella quale i Raggisolaris partono soffrendo per poi riscattarsi alla grande, confermando di avere tante qualità caratteriali. Emblematiche sono le statistiche: Jesi vince il primo tempo 33-50 poi sono i faentini a mettersi in luce, aggiudicandosi il secondo 39-31.

Avvio spettacolare tra tiri da tre segnati da entrambe le parti e giocate da applausi (incredibile la schiacciata di Mbacke direttamente da assist da rimessa laterale), ma dopo un equilibrio iniziale, i Raggisolaris soffrono l’atletismo e la velocità di Jesi che allunga fino al 28-19 di fine periodo. Faenza continua a sparare a salve, mentre la General Contractor ha un’ottima mira e si porta sul 35-42. L’intensità difensiva dei faentini, sempre alta, questa volta non basta, perché Jesi è brava a conquistare preziosi tiri liberi, che realizza, arrivando all’intervallo avanti 50-33.

Il secondo tempo si apre con un break firmato Mbacke per il 10-3 (43-53) e si vede subito che i Raggisolaris hanno riordinato le idee. Jesi però con i suoi cecchini continua a sparare da tre punti (14 le triple totali) e sotto canestro Arrigoni segna con continuità. All’ultimo riposo si arriva con gli ospiti avanti 55-74, ma negli ultimi dieci minuti i Raggisolaris hanno una grande reazione d’orgoglio. Pansa ruota tutti i suoi giocatori, avendo da ognuno di loro ottime risposte. Fumagalli è il trascinatore del parziale di 17-9 che vale il 72-83 finale.

Raggisolaris Faenza – General Contractor Jesi 72- 83 (19-28; 33-50; 55-74)

RAGGISOLARIS FAENZA: Camparevic ne, Bianchi 2, Rinaldin 4, Mbacke 19, Vettori 10, Van Ounsem 10, Romano 6, Longo 7, Fragonara 3, Dellachiesa ne, Santiangeli 5, Fumagalli 6. All.: Pansa

GENERAL CONTRACTOR JESI: Di Pizzo 11, Tamiozzo, Del Sole, Bruno 2, Maglietti 3, Nicoli 22, Piccone 20, Arrigoni 25, Toniato ne. All.: Ghizzinardi

Nel programma delle amichevoli, cambia l’orario di OraSì Ravenna – Raggisolaris in programma sabato 6 settembre al PalaCosta che si giocherà alle 18 e sarà il Memorial Vianello.

AMICHEVOLI

Mercoledì 3 settembre al PalaCattani ore 18.30: Raggisolaris – Baskers Forlimpopoli (B Interregionale)

Sabato 6 settembre Memorial Vianello al PalaCosta ore 18: OraSì Ravenna – Raggisolaris

Venerdì 12 e sabato 13 settembre Torneo a Jesi con General Contractor Jesi, Loreto Pesaro e Virtus Imola. Semifinale venerdì 12 ore 18: Raggisolaris – Virtus Imola

CAMPAGNA ABBBONAMENTI

Partirà mercoledì 3 settembre la campagna abbonamenti dei Raggisolaris che avrà come slogan Sarà sempre domenica.

I PREZZI

Tribuna Gold (Parterre davanti alle panchine): 250€ intero; 190€ ridotto

Tribuna Silver (Parterre dietro alla panchina Raggisolaris): 190€ intero; 150€ ridotto

Distinti\Curve (Secondo anello e curva): 150€ intero; 90€ ridotto (10-23 anni)

VENDITA ABBONAMENTI

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere nei seguenti uffici e orari:

CAMPUS – via Proventa, 61

– lunedì 9.30-12.30

– martedì 16-19

– mercoledì 9.30-12.30

– giovedì 16-19

– venerdì 9.30-12.30

SEDE – via Nazario Sauro, 4

– sabato 9.30-12.30

PROMOZIONI

I primi 30 abbonati Under 23 il prezzo sarà di 70€ invece di 90€

I primi 30 abbonati avranno uno sconto per l’abbonamento a LNP Pass (pagheranno 49.99€ invece di 64.99€)

Le promozioni non sono cumulabili

USUFRUISCONO DELL’ABBONAMENTO E DEL BIGLIETTO RIDOTTO

– i genitori dei tesserati della Raggisolaris Academy, del Faenza Basket Project, del Faenza Futura e del Basket Lugo

– i ragazzi\e dai 10 ai 23 anni

– gli over 65

ENTRANO CON IL BIGLIETTO OMAGGIO

– i tesserati Raggisolaris Academy, Faenza Basket Project, del Faenza Futura e del Basket Lugo

– i minori di 10 anni

– i portatori di handicap e il loro accompagnatore