Vittoria d’oro ma col brivido. La Tema Sinergie cala il tris di successi consecutivi superando la General Contractor Jesi al termine di un match avvincente e sempre in equilibrio. Un errore nel finale poteva costare caro, ma non cancella una prestazione positiva dal lato difensivo e caratteriale contro una squadra davvero coriacea che non ha mai mollato. Di sicuro sono da limitare le palle perse (19 sono tante), ma come ha sottolineato coach Pansa, i Raggisolaris stanno crescendo e maturando. Sabato nella difficile trasferta in casa della capolista Virtus Roma, i faentini si presenteranno con il morale alto e con una classifica molto positiva.

Nel primo quarto la Tema Sinergie sfoggia una grande prova offensiva (11/14 dal campo) che mette in secondo piano le 7 palle perse e inizia a farsi valere sotto canestro, dove detterà legge per tutta la gara (39-29 i rimbalzi totali). Il primo allungo è sul 30-22 e proprio da quel momento arriva un black out offensivo e Jesi ne approfitta. Un break ospite di 10-0 rivolta il match (30-32) poi si arriva all’intervallo sul 40-40, risultato che rispecchia l’equilibrio dei primi venti minuti.

Fragonara inaugura il secondo tempo con 8 punti consecutivi e segna anche la tripla del 57-49, arrivata nel momento in cui la General Contractor ritorna pericolosamente sotto. Inizia una lotta serrata dove Faenza mantiene qualche punto di vantaggio, dovendo però recriminare per i tanti liberi sbagliati. Jesi si porta sul -1 (64-64), Vettori risponde dalla lunga distanza per il 67-64, l’ex Di Pizzo mette il 75-71, Jesi non molla e tutto si decide dalla lunetta. A 8’’ dalla fine, sul 76-73, Magliettti sbaglia il primo libero e realizza il secondo. La Tema Sinergie ha una rimessa, ma perde palla. Bruno spara sul ferro la tripla del sorpasso poi Romano cattura il rimbalzo, subisce fallo a 8’’ dalla fine e dalla lunetta con un perfetto 2/2 chiude i conti (78-74) e fa esultare il PalaCattani.

Tema Sinergie Faenza – General Contractor Jesi 78-74 (26-22; 40-40; 57-49)

TEMA SINERGIE FAENZA: Camparevic ne, Bianchi ne, Rinaldin 4, Vettori 18, Van Ounsem 11, Romano 4, Longo 2, Di Pizzo 13, Fragonara 24, Aromando ne, Santiangeli, Fumagalli 2. All.: Pansa

GENERAL CONTRACTOR JESI: Piccone 13, Tamiozzo ne, Maglietti 11, Bruno 10, Arrigoni 12, Palsson 8, Buscarini ne, Egbendie ne, Nicoli 4, Del Sole 5, Toniato 11. All.: Ghizzinardi

Arbitri: Rinaldi – Di Curzio – Corso

Note. Tiri da 2: Faenza: 17/25, Jesi: 20/32; Tiri da 3: Faenza: 9/26, Jesi: 7/32; Tiri liberi: Faenza: 17/26, Jesi: 13/18; Rimbalzi totali: Faenza: 39, Jesi: 29

Uscito per falli: Vettori