La Supercoppa LNP 2025 di Serie A2 ha la sua regina: è la Ueb Gesteco Cividale, che al Pala De Andrè di Ravenna si è imposta sulla Dole Basket Rimini con il punteggio di 105-100, al termine di una sfida intensa e vibrante risolta solo dopo un tempo supplementare.

La partita è stata un’altalena di emozioni. Cividale ha provato a dettare i ritmi già nel primo tempo grazie a un dominante DeShawn Freeman, mentre Rimini ha risposto con carattere affidandosi al talento di Pierpaolo Marini. Quando la coppa sembrava ormai indirizzata verso la Riviera, è stato ancora Freeman con un tap-in decisivo a regalare l’overtime ai suoi, prima di chiudere il match da autentico protagonista.

Il lungo americano ha chiuso con 33 punti e 11 rimbalzi, numeri che gli sono valsi il premio di Mvp del torneo. Accanto a lui brillano i 25 punti di Lucio Redivo e la doppia doppia di Francesco Ferrari (17 punti e 11 rimbalzi). Rimini, dal canto suo, ha lottato fino alla fine grazie ai 24 punti di Marini, ai 21 con 11 rimbalzi di Mark Ogden e ai 17 di Davide Denegri, senza però riuscire a completare l’impresa.

Per la squadra di coach Stefano Pillastrini si tratta di un successo pesante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per il morale in vista dell’imminente stagione di Serie A2. Cividale dimostra di avere ambizione e carattere, mentre Rimini esce sconfitta ma conferma solidità e potenzialità per il campionato.