Un’OraSì Ravenna ormai certa della terza posizione nel girone rosso chiude la fase a orologio al PalaDesio, dove Cantù, seconda nel girone verde, si impone 76-72.

In una gara ininfluente per la classifica di entrambe le squadre, i giallorossi si presentano senza l’influenzato Arnaldo, tengono a riposo il play Austin Tilghman e danno ampio spazio alle rotazioni, recuperando da -20 fino al -4 finale.

Sabato scattano i playoff e nei quarti di finale l’OraSì affronterà la Reale Mutua Torino: prime due gare al PalaCattani di Faenza sabato 7 alle 18 e lunedì 9 maggio alle 20.30, prevendita attiva da martedì.

La partita

OraSì in campo con Berdini, Cinciarini, Benetti, Sullivan, Simioni. Cantù con Allen, Bucarelli, Severini, Da Ros, Bayehe. Quattro punti di Benetti e sei di Sullivan per il 10-10 dopo sei minuti a ritmo basso. Entrano Denegri, Gazzotti e Martini, l’OraSì resta a contatto fino al 17-17 con una bella iniziativa di Berdini e il primo quarto va in archivio sul 21-17.

In avvio di secondo quarto il break firmato Da Ros-Cusin-Bucarelli porta i padroni di casa sul 33-19, doppio timeout per coach Lotesoriere. Ravenna gioca oltre metà parziale con quattro lunghi, va a segno con due triple di Simioni in un parziale favorevole ai canturini che porta le squadre all’intervallo lungo sul 46-31.

Cantù fa valere la sua fisicità e cristallizza il vantaggio (54-34), Ravenna in tre minuti trova sette consecutivi di Cinciarini coadiuvato da Sullivan (58-43) poi è Cusin a far ripartire i padroni di casa fino al 64-46 al trentesimo.

L’OraSì nell’ultimo quarto parte un 5-10 che la porta fino al -13. I giallorossi si impegnano fino all’ultimo e dal 73-50 arrivano fino al 73-65 grazie alla buona difesa con un Benetti in evidenza e al contributo di Sullivan (che chiuderà con 16 punti e 12 rimbalzi) e Berdini. In un finale orgoglioso Ravenna accorcia ulteriormente fino al 76-72.

Il commento di coach Alessandro Lotesoriere: “Complimenti a Cantù che ha giocato una partita molto intensa e ci ha messo in difficoltà. A prescindere dal risultato finale che conta poco, sono contento di come i ragazzi abbiano reagito nel secondo tempo ad alcuni errori, limitando le palle perse che in totale sono state 18, troppe. Sono contento anche perché credo che la partita di oggi sia stata un’ulteriore lezione per il nostro gruppo. Abbiamo fatto un bellissimo campionato, chiudendo al terzo posto la regular season, ma pecchiamo di esperienza su questo tipo di partite che hanno un livello fisico da playoff. Un banco di prova importante dal quale imparare tante cose e cercare di portarle in campo già da sabato prossimo“

Il tabellino



Acqua San Bernardo Cantù-OraSì Ravenna 76-72 (21-17, 46-31, 64-46)



Cantù: Bryant 12, Nikolic 10, Boev, Borsani NE, Da Ros 2, Bucarelli 19, Cusin 6, Bayehe 7, Allen 15, Severini 5, Tarallo NE, Moscatelli NE. All. Sodini

OraSì Ravenna: Sullivan 16, Gazzotti 8, Denegri 8, Benetti 9, Simioni 13, Ciadini NE, Giovannelli NE, Cinciarini 10, Laghi NE, Martini, Berdini 8, Tilghman NE. All.: Lotesoriere. Assistenti: Zambelli, Villani.