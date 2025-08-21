L’applauso finale del PalaCattani dimostra quanto i Raggisolaris siano già entrati nel cuore dei tifosi. Non tanto per le belle giocate e per l’intensità mostrate nei primi quaranta minuti della stagione, ma per l’entusiasmo messo in campo, che ha sopperito alla stanchezza fisica dovuta alla preparazione atletica. L’esordio per i ragazzi di Pansa non poteva essere migliore.

Come tutte le amichevoli estive, il punteggio è stato azzerato al termine di ogni periodo, ma la novità è che la gara è stata diretta da tre arbitri, in quanto dal prossimo campionato anche in B Nazionale ci saranno i tre ‘fischietti’. Non è entrato in campo Mbacke per un problema fisico dovuto alla preparazione atletica, tenuto a riposo precauzionale.

Ritmi alti e intensità sono le chiavi di un primo quarto divertente, dove i Raggisolaris mostrano grande aggressività ma litigano troppo con il canestro pur costruendo buoni tiri. Una volta rotto il ghiaccio arrivano anche i punti e dal 9-15 raggiungono il 17-17 firmato da Bianchi. Il 18-17 di fine primo periodo lo segna Cena dalla lunetta. Nel secondo periodo i Raggisolaris sfoggiano una incredibile intensità difensiva bloccando gli attacchi dell’OraSì e trovando canestri preziosi. Il 10-3 di parziale è eloquente ed è figlio anche del gioco di squadra e dei punti equamente divisi: un leit motiv che permette di vincere la frazione 19-10.

Il terzo atto del derby è frenetico. I Raggisolaris sfoderano le prime triple del match e rispondono all’ottimo avvio dell’OraSì, brava poi a segnare i punti decisivi nel concitato finale vincendo la frazione 20-19. Gli ultimi dieci minuti sono di marca faentina. Un perentorio break, dovuto anche ad un calo fisico dell’OraSì, porta i manfredi sul 21-12, gap ricucito dagli ospiti sul 26-21. Finisce 81-69 per i Raggisolaris.

Raggisolaris Faenza – OraSì Ravenna 81-69 (17-18; 36-28; 55-48)

RAGGISOLARIS FAENZA: Camparevic, Bianchi 5, Rinaldin 10, Mbacke ne, Vettori 8, Van Ounsem 15, Romano 17, Longo 9, Fragonara 10, Dellachiesa, Santiangeli 2, Fumagalli 5. All.: Pansa

ORASI’ RAVENNA: Saviotti, Naoni 10, Feliciangeli 3, Brigato 7, Morena 3, Ghigo 6, Paolin 8, Baroni 1, Jakstas 5, Paiano 18, Dron, Cena 8, Flan. All.: Auletta