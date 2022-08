Buon debutto stagionale per la Blacks sul campo dell’Unieuro Forlì, formazione di serie A2. I faentini giocano un’ottima partita dal lato della determinazione e dell’atteggiamento, pagando però, come era scontato che fosse, le fatiche della preparazione atletica e gli automatismi di gioco che devono ancora essere trovati. Nonostante tutto però si sono viste ottime giocate anche da parte dei nuovi arrivati e questo è un ottimo viatico per il futuro, considerando che la squadra si allena soltanto da nove giorni. Ha dovuto rinviare il debutto in maglia Raggisolaris, il pivot Nkot Nkot, fermo per un problema muscolare dovuto alla preparazione atletica.

Molti erano i tifosi faentini presenti all’Unieuro Arena e di sicuro si sono divertiti, perché entrambe le squadre giocano ad alta intensità senza mai risparmiarsi. La Blacks non trova il canestro con continuità nel primo quarto segnando soltanto 10 punti (10-20 il parziale), aggiustando la mira nel secondo grazie a Voltolini e alla coppia di lunghi Aromando – Molinaro, ma è Forlì a far sua la frazione 24-18. Anche il terzo periodo è vinto dall’Unieuro (26-15) poi arriva il riscatto della Blacks. L’ultimo periodo se lo aggiudicano infatti gli ospiti 17-14. Come è consuetudine per le amichevoli, al termine di ogni quarto il tabellone segnapunti è stato azzerato e dunque il risultato finale serve soltanto a fini statistici.

La Blacks ritonerà in campo sabato 3 settembre alle ore 18.30 al PalaCattani contro i New Flying Balls Ozzano.

Unieuro Forlì – Blacks Faenza 84-60 (20-10; 44-28; 70-43)

FORLI’: Munari 2, Borciu 1, Benzoni, Cinciarini 11, Gazzotti 7, Valentini 10, Adrian 17, Pollone 6, Radonjic 8, Penna 6, Benvenuti 12, Flan 2. All.: Martino

FAENZA: Bandini 4, Siberna 8, Vico 2, Mazzagatti ne, Poggi 10, Voltolini 6, Molinaro 13, Petrucci 5, Aromando 10, Ragazzini ne, Pastore 2, Nkot Nkot ne. All.: Garelli