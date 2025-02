La prima doppia-doppia in serie B di Ndiaye (10 punti e 11 rimbalzi) e la squadra che lotta fino all’ultima goccia di sudore fino alla fine: queste sono le immagini che rimarranno nella memoria dei presenti al PalaCattani e che confermano il grande cuore dei Blacks.

“C’è soltanto da fare un plauso ai giocatori per la mentalità che hanno avuto nel rientrare diverse volte in partita contro un avversario molto forte”. Le parole di coach Garelli a fine gara sono la fotografia del match giocato dai Blacks, bravi con la forza del gruppo a sopperire alle assenze di Poletti, Cavallero e Magagnoli, che hanno accorciato le rotazioni. Tutti i giocatori entrati in campo hanno dato il massimo e lottato, poi qualche episodio sfortunato e la stanchezza non hanno premiato i faentini, ma non bisogna dimenticare che la Paffoni ha meritato di vincere. E ora testa a domenica perché si torna al PalaCattani: alle 18 arriva Fiorenzuola.

La gara vede Omegna sempre avanti, con i Blacks che pagano la giornata negativa al tiro, riuscendo comunque a rifarsi sotto tutte le volte in cui gli avversari provano la fuga. Lascia l’amaro in bocca l’episodio sfortunato a 3’40’’ dalla fine sul 72-77, quando non viene sanzionato il palleggio di un giocatore di Omegna fuori dalla linea laterale che porta poi ad un tecnico per proteste a Poggi (i falli tecnici per proteste sono quattro per Faenza: oltre al pivot ne viene dato uno a Garelli nel tunnel che porta agli spogliatoi alla fine del primo tempo e due ad Ammannato), perché l’inerzia in quel momento era nelle mani dei faentini. I Raggisolaris riescono comunque a portare sotto 74-78 a 2’’ dalla fine, ma Misters (rientrato dopo due turni di stop per infortunio) segna una tripla chirurgica. Nel finale concitato Omegna sfrutta i tiri liberi e chiude i conti.

Blacks Faenza – Paffoni Omegna 75-87

BLACKS FAENZA: Ndiaye 10, Poletti ne, Calbini 17, Vico 11, Poggi 12, Sirri ne, Bendandi, Magagnoli ne, Ammannato 14, Cavallero ne, Garavini ne, Fragonara 11. All.: Garelli

PAFFONI OMEGNA: Mazzantini 7, Bellarosa, Paolin 2, Maruca 23, Ferraro 7, Corgnati 11, Balanzoni 10, Stepanovic 9, Misters 18, Kuznetsov ne, Terenzi. All.: Eliantonio

Arbitri: Chiarugi – Di Salvo

Note. Parziali: 17-22; 32-45; 53-62. Tiri da 2: Faenza: 21/46, Omegna: 18/29; tiri da tre: Faenza: 6/24, Omegna:; tiri liberi: Faenza: 15/23, Omegna: 18/23; Rimbalzi totali: Faenza: 15/23, Omegna: 32

Uscito per falli: Calbini

Espulso ammannato al 39’ per doppio tecnico per proteste