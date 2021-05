Trasferta siciliana per l’OraSì Ravenna che domenica 2 maggio scenderà in campo a Trapani alle ore 12 (diretta streaming su LNP Pass) per la terza giornata della fase ad orologio. I giallorossi, 6 punti in classifica, sono partiti questa mattina e domani affronteranno la squadra che guida il girone azzurro con 10 punti. La presentazione del match nelle parole del coach Massimo Cancellieri e di Daniele Cinciarini.

“Trapani è una squadra che ha tanto mestiere – spiega il tecnico giallorosso – I giocatori hanno alle spalle una carriera importante e con il loro allenatore hanno acquisito più esperienza e malizia cestistica nel giocare. Questa è l’insidia più grande e noi dovremo essere duri e aggressivi per provare a pareggiare la loro intensità.

Sono una squadra molto versatile, con un lungo che non conosce rivali in serie A2 in quanto ad atletismo come Miller, possono contare su un giocatore come Renzi in grado di agire sia vicino che lontano da canestro e su esterni molto grandi che possono creare molte difficoltà nell’uno contro uno vista la loro fisicità”.

“Sarà una partita complicata perché Trapani è una squadra forte, in salute e guida con merito il girone – aggiunge Cinciarini – Siamo mentalmente pronti a questo appuntamento e sappiamo che per giocare ad armi pari dobbiamo assolutamente evitare gli errori commessi nelle prime due uscite. Tutte le partite della seconda fase, come del resto quelle dei playoff, fanno storia a sé e noi proveremo a fare del nostro meglio per ottenere un risultato importante.

Trapani, come noi, ha mancato l’entrata nel girone giallo per pochissimo e questo dimostra il suo valore. Sarà avvincente giocare contro di loro e sono convinto che l’entusiasmo che ci ha dato la vittoria su Piacenza ci aiuterà a farci trovare pronti”.

La gara sarà tramessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).



Girone azzurro, terza giornata – domenica 2 maggio

2B Control Trapani-OraSì Ravenna (ore 12)

Staff Mantova-Giorgio Tesi Group Pistoia (ore 18)

UCC Assigeco Piacenza-Tramec Cento (ore 18)



Classifica

2B Control Trapani 10, Staff Mantova 8, OraSì Ravenna 6, GTG Pistoia 6, Tramec Cento 4, UCC Assigeco Piacenza 2