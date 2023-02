Vittoria al cardiopalmo per l’OraSì Ravenna che davanti agli oltre 2000 spettatori del Pala De Andrè fa sua la sfida salvezza contro l’Umana Chiusi grazie alla tripla allo scadere di Danilo Petrovic. I giallorossi hanno ancora una volta il merito di non mollare anche nel momento difficile, chiudendo la partita con un parziale aperto di 14-2 che vale un successo fondamentale per la classifica.

Ottimo esordio per Josip Vrankic, top scorer della gara con 16 punti, a cui aggiunge anche 7 rimbalzi in una prestazione di grande energia. I ragazzi di Coach Lotesoriere trionfano grazie alla forza del gruppo, con il contributo di tutti e il grande sostegno, soprattutto nei minuti finali, del pubblico di Ravenna.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – Umana Chiusi 67-64 (14-12, 29-28, 46-53)

Ravenna: Anthony 10, Giordano, Musso 11, Bartoli 7, Oxilia 9, Vrankic 16, Onojaife ne, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 8, Laghi ne, Bonacini 6. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

Chiusi: Utomi 14, Candotto 2, Medford 15, Bolpin 8, Braccagni ne, Porfilio ne, Donzelli 7, Bozzetto 4, Raucci 7, Raffaelli 7, Possamai ne. All.: Giovanni Battista Bassi. Ass.: Giacomo Piersante, Luca Civinini.

Arbitri: Salvatore Nuara di Treviso, Mattia Eugenio Martellosio di Buccinasco (MI) e Matteo Roiaz di Muggia (TS).