Partiamo dalla buona notizia della serata. Alla Tema Sinergie il carattere non manca e lo ha confermato per l’ennesima volta in casa di una avversaria che ha avuto la sfortuna di avere avuto un calendario molto insidioso nel primo mese di campionato, che l’ha portata ad avere una classifica non veritiera. La Malvin ha vinto con merito e ai Raggisolaris resta l’amaro in bocca per non aver mai completato la rimonta pur avendoci provato in tante occasioni e per non essere riusciti a trovare l’episodio fortunato al momento giusto: che sia stato un tiro, una buona difesa o una palla recuperata. Come si dice, gli episodi a favore bisogna saperseli conquistare ed è quello che ha fatto Casoria. Non ci sono dubbi che una simile partita sia stata una tappa importante nel percorso di crescita di un gruppo che ha messo in campo lo spirito e la voglia di non mollare mai, qualità fondamentali di cui la Tema Sinergie può vantarsi.

Casoria parte meglio e alla tripla di Santiangeli risponde con un parziale di 10-3 andando poi sul 13-5, ma la Tema Sinergie risponde e accorcia al primo riposo sul 16-20, segnando ben 9 punti dall’arco. Quattro punti incassati nei primi 24’’ del secondo quarto costringono Pansa al time out e la Malvin conferma di essere in striscia positiva, toccando il 33-24 con Taddeo. Ci pensa allora Vettori a suonare la riscossa ricucendo insieme a Mbacke il gap fino al 33-36 e fallendo la tripla della parità allo scadere del primo tempo.

Poi la Tema Sinergie si porta sul -1 (47-48) e reagisce bene alla pioggia di triple dei campani (cinque nel terzo quarto), accorciando dal -10 al -5 con il canestro di Fumagalli del 57-62 del 30’. Un copione simile si vede anche negli ultimi dieci minuti dove dal 60-70, i Raggisolaris vanno sul 65-70 potendosi così giocare tutto nel finale, ma tra tiri ben costruiti che non entrano ed episodi sfortunati, non arriva l’aggancio. Finisce 78-70 per la Malvin.

Malvin Casoria – Tema Sinergie Faenza 78-70 (29-16; 36-33; 62-57)

PSA CASORIA: Hahn 4, Taddeo 15, Rota 10, Spizzichini, Berra 21, Petracca 6, Mehmedoviq 3, Seck 11, Giorgi ne, Ruggiero 8. All.: Gandini

TEMA SINERGIE FAENZA: Bianchi ne, Rinaldin, Stefanini 6, Mbacke 12, Vettori 13, Van Ounsem 14, Longo, Fragonara 12, Santiangeli 7, Fumagalli 6. All.: Pansa

ARBITRI: Guarino – Schena – Palazzo

Note. Tiri da 2: Casoria 15/25:, Faenza: 16/30; Tiri da 3: Casoria: 10/28, Faenza: 8/26; Tiri liberi: Casoria 18/25:, Faenza: 14/20; Rimbalzi totali: Casoria: 33, Faenza: 32