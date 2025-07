“Sono davvero molto felice ed entusiasta di iniziare il mio primo percorso professionale a Ravenna, dove avrò la possibilità di mettermi alla prova e contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Ringrazio Club e allenatore per l’opportunità che mi è stata data. Non vedo l’ora di scendere in campo e conoscere i nuovi compagni. Sono sicuro che affronteremo questa stagione insieme con la mentalità giusta.” Con queste parole Alessandro Feliciangeli inizia la propria avventura nel Basket Ravenna.

Il General Manager Lorenzo Nicoletti ha spiegato il background del giocatore: “Diamo il benvenuto ad Alessandro, un ragazzo cresciuto tra Rieti e Campus Piemonte che avrà l’opportunità di dimostrare quanto vale. Ha maturato già esperienze senior in B Interregionale e in C, oltre che performare in Under 19 Eccellenza con 18.5 punti di media.

Giocatore giovane e determinato che porta con sé energia.”